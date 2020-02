Igea, rival de Arrimadas, en COPE: "Las coaliciones electorales casi nunca suman"

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y rival de Inés Arrimadas por el liderazgo de Cs, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que Cs puede hacer pactos con otras formaciones, "pero no diluir el partido y perder su autonomía y su mensaje", en relación a los acuerdos con el PP.

Por eso, se ha mostrado favorable a "pactos con todo el mundo" porque, a su juicio, la "estrategia de pactos con una única parte del arco parlamentario" les ha costado que en "el momento que más necesitaba este país un partido que hiciese que España no dependiese de los nacionalistas", Cs no hizo su "trabajo", en alusión a la posibilidad de pactar con el PSOE tras las elecciones de abril.

Igea se ha opuesto a "incidir en esa estrategia" de pactos con un único lado del espectro político y a "incrementarla haciendo pactos preelectorales sin hablar de programa" porque no es "bueno" para el partido.

"Las coaliciones electorales casi nunca suman", ha criticado tras la formada por el PP y Cs para concurrir a las elecciones vascas del 5 de abril. Del mismo modo, ha criticado que su partido no pusiera encima de la mesa esta estrategia para que las agrupaciones de ciudadanos debatieran al respecto.

Igea ha dicho que Cs no debería "sustentar el gobierno sobre mayorías que precisan del populismo", en referencia a Vox y a Podemos. No obstante, ha matizado que son un partido "serio" y que, por tanto, tienen que cumplir los acuerdos firmados, como en la Junta de Andalucía o en la Comunidad de Madrid.

Por eso, hubiera sido partidario "de explorar una mayoría constitucionalista en Andalucía", como cuando Cs apoyó a Susana Díaz. "No me gusta el populismo, ni el de Podemos ni el de Vox", ha sentenciado.

Igea ha criticado la estrategia de Albert Rivera de no intentar pactar con Sánchez tras los comicios de abril, lo que ha relacionado con la debacle electoral de noviembre. "Cuando estamos en el peor momento no somos capaces de visualizar una oferta potente y de demostrar que si este acuerdo no se alcanza, no es por nosotros". Ha explicado, no obstante, que Sánchez tampoco parecía "muy interesado" en pactar con Cs.

A juicio de Igea, Cs ganó en Cataluña en 2017 porque ocuparon "un amplio espacio del arco político", no solo del "centro-derecha". Por eso, ha defendido un "frente" contra el independentismo, pero que ocupe "el centro y el centro-izquierda" también.

Sobre el encontronazo que tuvo con Arrimadas ante las cámaras antes de anunciar públicamente su candidatura a las primarias de Cs, Igea ha dicho que fue una "performance" que tienen que evitar en el futuro. "Errores comete cualquiera", ha lamentado.

Por último, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha dicho que no quiere un partido personalista como el de Rivera porque de ser así, "todos los que están por debajo, hasta el poder provincial, le deben la vida al señor que les ha nombrado", lo que ha definido como "un ambiente ideal para el clientelismo".