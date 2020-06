El toque de atención de Pérez-Reverte a un seguidor de Twitter tras este comentario sobre la Guerra Civil

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte es uno de los rostros conocidos de nuestro país más activo en las redes sociales. En su muro de Twitter , donde es seguido por más de dos millones de personas, sus seguidores pueden encontrar críticas, recomendaciones y también opiniones del propio escritor sobre asuntos de actualidad o de la historia, uno de ellos ha tenido lugar este domingo.

La respuesta de Pérez-Reverte

Pérez-Reverte ha compartido un vídeo de YouTube en el que se hace un repaso de la Guerra Civil, que tuvo lugar en España entre los años 1936 y 1939. En este vídeo, que dura más de una hora, podemos ver al propio periodista analizar este conflicto bélico que marcó la historia de España durante el siglo XX. Con estas palabras ha compartido el vídeo en su cuenta oficial de Twitter: "Sobre la guerra que todos perdimos. Muchos de ustedes ya lo conocen. Lo cuelgo de nuevo a petición de los amigos, y también como respuesta a algún cantamañanas. Gracias por el interés y la demanda".

El término "cantamañanas" no ha sentado nada bien a un usuario, que ha decidido responder en los siguientes términos tras sentirse ofendido por las palabras de Pérez-Reverte : "Es usted tan poco creíble, como convincente, habla de que hay demasiada aspereza en este revisionismo histórico sobre la guerra civil, y sin embargo arranca e debate llamando cantamañanas a los que no pensamos igual".

Yo nunca he llamado cantamañanas a los que no piensan como yo, entre otras cosas porque eso ocurre con numerosos amigos míos, lo que ignoro si es su caso. Si usted se incluye en ese "algún cantamañanas" donde no lo he incluido yo, el problema lo tiene consigo mismo. Un saludo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 28, 2020

Ante esta acusación, el propio periodista ha vuelto a responder explicando su opinión sobre el término "cantamañanas": "Yo nunca he llamado cantamañanas a los que no piensan como yo, entre otras cosas porque eso ocurre con numerosos amigos míos, lo que ignoro si es su caso. Si usted se incluye en ese "algún cantamañanas" donde no lo he incluido yo, el problema lo tiene consigo mismo. Un saludo".

La Guerra Civil, tema de debate

El asunto de la Guerra Civil en España sigue provocando cierta división en la opinión pública. En este sentido, el primer tuit de Arturo Pérez-Reverte parece haber sentado un poco mal al usuario, que ha pensado que el escritor quería generar división a la hora de hablar de un tema tan importante de nuestra historia como es la Guerra Civil. Pero, como es habitual, Pérez-Reverte ha vuelto a responder a sus 'haters' con la elegancia a la que nos tiene acostumbrado en sus redes sociales.

La Guerra Civil Española ha sido un asunto sobre el que el propio Arturo Pérez-Reverte ha estudiado y analizado en profundidad, incluso llegando a escribir un libro en el que los jóvenes contaba este conflicto bélico. En este libro, también trató el asunto del revisionismo histórico, un asunto que vuelve a estar de candente actualidad tras el fallecimiento de George Floyd en Estados Unidos y todas las manifestaciones que hemos visto en todo el mundo en las últimas semanas.

