La respuesta de Pérez-Reverte cuando le preguntan por una foto con Herrera

Al escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte le gusta repartir a diestro y siniestro a través de sus redes sociales y por eso le molesta que intenten catalogarlo ideológicamente, a él que no tiene miedo a criticar cualquier cosa que considere un dislate, venga de la izquierda o de la derecha.

Así, comenzó su última disertación política con una crítica al expresidente del Gobierno, José María Aznar, que a su vez escondía una sutil crítica a las diferentes versiones que ha dado el ministro José Luis Ábalos sobre su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un mensaje que decía lo siguiente:

"Ya lo supimos con Aznar y con otros, y también leyendo Historia; pero cada vez es peor y se disimula menos. Cuando la mentira deja de ser instrumento natural de la política para convertirse en política oficial de un Estado, la verdad y la libertad quedan sentenciadas de muerte", afirmaba Pérez-Reverte en su mensaje.

Un mensaje que no gustó nada a un usuario de Twitter, que consideró que Reverte había citado a Aznar para que no le llamaran "facha".

No deje de criticar a Aznar, aunque no venga a cuento, no le vayan a llamar facha