Sanidad advierte a las CCAA de que el cierre del ocio nocturno a la una permanece vigente

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido este miércoles a las comunidades autónomas de que la orden de cierre nocturno del mes de agosto, que obliga a discotecas y bares de copas a cerrar como muy tarde a la una de la madrugada, sigue en vigor y es de obligado cumplimiento.



En rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Darias ha considerado que sería una "paradoja" que las comunidades inviten a los ciudadanos a cumplir las normas "y luego sean los propios gobiernos autonómicos quienes las incumplan".



Y por ello, ha dicho que confía en que se cumplan una normativa que las comunidades se han dotado a sí mismas y se han aprobado en el propio Consejo Interterritorial.



A la pregunta del plan aprobado por Cataluña de reapertura del ocio nocturno, Darias ha señalado que en el seno de la Interterritorial el responsable de la Generalitat no ha expresado ninguna cuestión sobre este asunto.



Sobre las aglomeraciones de los últimos días y su posible incidencia en aumento de contagios, Darias ha señalado que "preocupan" al Gobierno y ha insistido en un llamamiento a la ciudadanía para que sea responsable y se eviten para las imágenes que "lamentablemente se vieron el fin de semana", con el fin del toque de queda.



Estas actuaciones, acordadas el pasado verano por Sanidad con el consenso de todas las comunidades, se resumen en once medidas de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, junto con tres recomendaciones y un recordatorio.



Dichas medidas afectan a siete ámbitos: el ocio nocturno, la hostelería, los centros sociosanitarios, los eventos multitudinarios, los cribados específicos y el consumo de alcohol y tabaco.



Las que afectan al ocio nocturno se refieren al cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con actuaciones musicales en directo.



También se prohibe el botellón y se insta a las comunidades y ayuntamientos a aplicar de manera estricta y fumar en la vía pública o espacios al aire libre cuando no se pueda respetar el espacio de dos metros.