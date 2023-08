Sánchez trata de ablandar a Puigdemont impulsando el catalán en la UE: "España también habla catalán"

Con la incógnita del apoyo de Junts para la conformación este jueves de la Mesa del Congreso y su posible investidura, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho un guiño a los partidos nacionalistas y ha anunciado que impulsará el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias durante la Presidencia española de la Unión Europa.

En su intervención en la Cámara Baja donde ha presidido la reunión de diputados y senadores de la XV legislatura y en el marco de las negociaciones para constituir la Mesa del Congreso, Sánchez ha reconocido que estos años se ha impulsado las lenguas cooficiales a través del Instituto Cervantes, "pero debemos hacer más, se puede hacer más y vamos a hacer más", ha subrayado.

Sánchez ha reconocido que las lenguas cooficiales son un "enorme activo" en la sociedad porque se trata de construir convivencia y superar conflictos que "desgarraron a la sociedad".

"España habla en castellano, pero también habla en catalán, en euskera y en gallego y es nuestro deber y responsabilidad garantizar espacios de representación, de uso y de conocimiento de las lenguas", ha incidido.

Confirma su intención de someterse a la investidura

Por otro lado Sánchez ha reiterado su intención de pedir la confianza del Parlamento para ser reelegido y ha exigido al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, que deje de "presionar" al jefe del Estado ofreciendo una investidura que no tiene apoyos y que sólo está basada en "cábalas mágicas".

Antes de que el Jefe del Estado inicie su ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas, Sánchez ha proclamado ante los diputados y senadores del Grupo Socialista su intención de "solicitar la confianza del Parlamento para conformar un Gobierno progresista que consolide en España los avances".

A su juicio, la alianza de PP y Vox fue derrotada en las elecciones generales del 23 de julio y no cuenta con votos suficientes para lograr la investidura y por ello ha pedido a Feijóo que no "presione" al rey ofreciéndose para una votación que no va ganar. "Esta no es la hora de presionar al jefe del Estado, ni de cábalas mágicas, es la hora de la democracia", ha recalcado.

El PP viene postulándose para la investidura alegando que Feijóo ganó las elecciones y cuenta con 171 votos asegurados (PP, Vox y UPN), cincuenta escaños por encima del PSOE.

Audio









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado