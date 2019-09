Sánchez da por hecha la repetición de elecciones: “Lo hemos intentado todo y no ha sido posible”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado esta noche que "el país se ve abocado a la repetición de elecciones" el próximo 10 de noviembre después de que el Rey Felipe VI ha concluido la ronda de consultas y ha constatado que no hay apoyo suficiente para ir a una nueva investidura.

Sánchez ha precisado que estas consultas han arrojado un resultado "claro" y es que no hay mayoría en el Congreso que garantice la formación de un Gobierno. “Lo he intentado por todos los medios y no ha sido posible”, lamentaba el líder de los socialistas. “Hemos propuesto hasta 5 vías de gobierno con nuestro socio preferente (Podemos) y a todas ha dicho que no”.

Sánchez ha culpado a PP, Cs y Unidas Podemos de bloquear la formación de Gobierno pese a que los españoles "hablaron claro en abril y en mayo" en cuatro procesos electorales. "Dos fuerzas políticas conservadoras y una de izquierdas han preferido bloquear la formación del gobierno. Le pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre", ha dicho Sánchez en rueda de prensa en La Moncloa.

Sánchez ha apostado por que España entre "de una vez por todas en una senda de estabilidad para avanzar los grandes retos y transformaciones que tiene que abordar el país"