Sánchez nacionaliza por decreto exprés a Leopoldo López y recalibra su posición sobre Venezuela

El recién reestructurado Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez ha aprobado conceder la nacionalidad española al líder opositor venezolano Leopoldo López. Según la crónica del jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez, se trata de un gesto de reconocimiento hacia la oposición venezolana.

El Ejecutivo ha empleado la vía rápida a través de un real decreto por carta de naturaleza, un procedimiento excepcional. El Gobierno considera a López una persona de "gran relevancia" y justifica la decisión aludiendo también a "motivos de política exterior".

Leopoldo López "vive en España desde octubre de 2020", pero" carece de pasaporte porque su propio país no le reconoce la nacionalidad". A finales del pasado año, solicitó que se le concediese la ciudadanía española de manera rápida tras intentarlo por la vía ordinaria.

Contraste con el apoyo a Zapatero

Esta medida se produce mientras el Ejecutivo, según abunda la Moncloa, mantiene un apoyo sin fisuras a José Luis Rodríguez Zapatero, quien reivindica su amistad personal con Delcy Rodríguez y su hermano, figuras relevantes del chavismo.

Hace unos días, la mujer de López, Lilian Tintori, exigía en el programa "Herrera en COPE" un cambio real para Venezuela y advertía que "el aparato represor del régimen chavista continúa" bajo el mando de la propia Delcy Rodríguez.