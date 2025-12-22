COPE
Sánchez anuncia cambios en el Gobierno y nombra a Milagros Tolón ministra de Educación y a Elma Saiz portavoz del Gobierno

El presidente lo ha comunicado este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa en la que no ha hecho ninguna alusión a la debacle del PSOE en Extremadura

EFE

Pedro Sánchez en una de sus últimas comparecencias públicas.

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz será la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría, y que Milagros Tolón, actual delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, se hará cargo de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Sánchez ha desvelado estos cambios, motivados por la salida de Alegría para optar como candidata socialista a la presidencia de Aragón, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa.

Sánchez avanzó la pasada semana que sería una mujer la nueva portavoz del Gobierno, pero no concretó más datos, ni siquiera si ya formaba parte del Ejecutivo o sería una nueva incorporación al Gabinete, y si, al igual que Alegría, compatibilizaría ese cargo con el de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

