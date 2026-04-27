Sáenz de Santamaría asegura que no tuvo constancia de la operación Kitchen en el gobierno

La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado no tener constancia "de esa operación", en alusión a Kitchen, durante su época en el Gobierno, y ha negado también que desde el CNI que ella dirigía se hubiera puesto en marcha ningún tipo de iniciativa para contrarrestar los efectos de Gürtel y de los papeles de Bárcenas.

En su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, que no se ha prolongado más de veinte minutos, Sáenz de Santamaría ha respondido la mayor parte de las preguntas de los abogados de la acusación popular -Podemos y PSOE- con un lacónico "no" o un "no recuerdo".

También se ha escudado en lo declarado el pasado jueves por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando se le ha preguntado si conocía al abogado Javier Iglesias, al que presuntamente el PP envió a la prisión de Soto del Real a negociar con el extesorero Luis Bárcenas cuando en 2013 ingresó en prisión provisional.

Tras negar que conociera a este letrado, se le ha preguntado si sabía si este contactaba con Mariano Rajoy, a lo que ha respondido que a ese respecto "lo que haya declarado el señor Mariano Rajoy, bien declarado está".

Sobre si tuvo conocimiento de que hubiera algún tipo de participación por parte del CNI en vigilancia o seguimientos o cualquier otro tipo de investigación al entorno de la familia Bárcenas entre 2013 y 2015, periodo en el que se engloba la operación Kitchen, Sáenz de Santamaría se ha limitado a responder con un simple "no".

Misma respuesta que ha dado cuando se le ha preguntado si a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP hubo algún tipo de reacción en Moncloa y si se creó un gabinete de crisis o se hizo un seguimiento especial.

De igual modo ha negado que en el partido se adoptase algún tipo de medida para averiguar si lo desvelado por la prensa era cierto, si se podía corregir algo en el funcionamiento del Partido Popular con respecto a la contabilidad o si al menos se encargó a alguien de prensa que hiciese un seguimiento de las publicaciones.

La abogada del PSOE Gloria Pascual también le ha preguntado acerca de su jefa de gabinete en esa época, que la exvicepresidenta ha señalado que era María González Pico, y le ha preguntado entonces qué edad tenía y por su color de pelo.

teníamos 40 años

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha pedido entonces que explicara el motivo de esas preguntas, y la letrada ha comentado que era debido a una grabación de marzo de 2014 de una conversación entre dos acusados en Kitchen, el exsecretario de Interior Francisco Martínez y el excomisario José Villarejo, en la que este último hace supuestamente referencia a la exjefa de gabinete de Sáenz de Santamaría, "y era para poder identificarla", ha precisado la letrada,

La exvicepresidenta ha dicho entonces que en aquella época tendría unos 40 años, como ella, y sobre si tenía el pelo de color rubio como dice la descripción de dicha grabación, ha indicado que más que rubio era "castañito claro".

Tras esta respuesta, Gloria Pascual le ha preguntado si recordaba si desde el partido le solicitaron un contacto directo para informar sobre la marcha de "lo que aquí se juzga", y Sáenz de Santamaría ha dicho que no.

Otra de las cuestiones en las que ha versado el interrogatorio ha sido sobre la situación tensa que en esa época se habló que mantenía con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien también declaró como testigo el pasado jueves, y si eso desembocó en que desde el partido se optara por distintas estrategias a la hora de contrarrestar los efectos de Gürtel y de los papeles de Bárcenas.

"Yo nunca tuve ningún enfoque sobre ningún tipo de estrategia sobre Gürtel", ha asegurado y sobre si disentía de la estrategia que llevaba a cabo la ex secretaria general del partido ha indicado que tampoco conocía "la estrategia de la señora Cospedal al respecto y si la tenía".