La rocambolesca historia de un vecino denunciado por allanamiento por los propios okupas de su casa

Que la okupación ilegal de viviendas se ha convertido en todo un problema en nuestro país es algo que no se puede negar, a pesar de que desde determinados partidos, como es el caso de los dos que forman parte de la coalición de Gobierno, PSOE y Podemos, se intente aparentar todo lo contrario.

Un problema que, además, crea en la sociedad una imagen que no está nada alejada de la realidad, cuando se afirma que los ‘okupas’ tienen más derechos que los propietarios legítimos de la vivienda ‘okupada’. Y como muestra de esto, un simple botón.

Denunciado por allanamiento por los propios okupas de su casa

Ha ocurrido en la localidad barcelonesa de Mataró. Allí, el propietario de una vivienda ha conseguido recuperarla seis años después de que ésta fuese okupada por una pareja. Para ello, aprovechó que los ‘okupas’ se habían marchado a Ibiza de vacaciones.

Manuel, que es el propietario legítimo del inmueble, no se frenó ni al ver cómo los ‘okupas’ habían instalado una alarma para evitar que ser expulsados de la vivienda. Se armó de valor y decidió actuar, asegurando que “no había nadie y subí y recuperé mi casa”

“Yo no he coaccionado a nadie. Yo he venido aquí, he picado, no hay nadie, pues para adentro, igual que hacen ellos”, explicaba ante los micrófonos de los informativos de Antena 3 Manuel, que, sin embargo, en lo más rocambolesco de la historia, ahora puede enfrentarse a varios delitos por allanamiento y coacciones por entrar en su propia vivienda.

Al acceder al inmueble después de seis años, el propietario legítimo se lo encontró muy deteriorado, con pintadas en las paredes y lleno de suciedad. Para evitar una segunda ‘okupación’, Manuel ha tapiado la puerta de acceso a la vivienda después de sacar todo lo que había en su interior.

Atentado contra el sentido común: un hombre será acusado de allanamiento por entrar a su casa cuando los okupas se fueron de vacaciones a Ibiza.



Que no te engañen, los okupas son mafias, delincuentes y vividores. Patada en el culo y a la cárcel.



�� #StopOkupaspic.twitter.com/1we5Scjm4E — vox_es ���� (@vox_es) August 26, 2020

La 'okupación' ilegal de viviendas se dispara en España

La 'okupación' ilegal de viviendas continúa creciendo en España ante la falta de respuesta política desde el Gobierno central a esta problemática. Tan sólo en los últimos cuatro añoslas okupaciones se han incrementado un 40,9%, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015 a los 14.621 con que se acabó en 2019.

Por comunidades, Cataluña es la que sale peor parada, en términos absolutos, al registrar 3.611 hechos conocidos de 'okupación' sólo en el primer semestre de 2020, lo que en su caso supone un aumento del 13,2%. El incremento se dispara hasta el 69,11% si se comparan las 3.950 denuncias por 'okupación' de 2015 con las 6.688 de 2019, sólo cuatro años después.

