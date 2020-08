Rafa Nadal rompe su silencio sobre sus críticas al Gobierno: "¿Por qué no puedo opinar?"

Unas de las últimas declaraciones del tenista español Rafa Nadal, que se caracteriza por ser muy claro y directo a la hora de dar sus puntos de vista, en las que daba como cualquier persona su punto de vista sobre la gestión de la pandemia, continúan dando que hablar y generando controversia. El actual número dos del ranking mundial aseguró que el Gobierno de Sánchez tuvo que adoptar medidas extremas porque "no se tomaron las medidas adecuadas" en pleno confinamiento durante la pandemia.

Rafa Nadal rompe su silencio sobre sus críticas al Gobierno

Nadal, durante una entrevista concedida a la revista GQ, de la que es protagonista en su edición de septiembre que se publica este martes, ha matizado que "yo nunca hablé mal de un gobierno, expresé una opinión que creía en aquel momento y la verdad es que la expresé con el máximo respeto”.

El deportista español más laureado de todos los tiempos ha lamentado que “a día de hoy no se puede decir absolutamente nada, porque desgraciadamente nos están radicalizando”, al tiempo que ha dejado muy claro que “a mí no me interesa participar en este circo de hipocresía y radicalización".

"Ante todo soy persona, no tengo ninguna necesidad de hacer política o querer beneficiar a unos o penalizar a otros con lo que yo diga”, ha señalado Nadal, quien ha asegurado que “me mantengo en lo que dije y lo volvería a decir, porque yo no dije nada que saliera de lo normal. Dije lo que yo sentía en aquel momento. ¿Y por qué no voy a poder opinar yo de lo que me plazca siempre que sea con respeto? Soy un ciudadano español igual que cualquier otro, soy un deportista igual que otros son ingenieros o electricistas...", ha puntualizado.

Entre otras cuestiones, el tenista balear puso en cuestión las primeras medidas de desconfinamiento antes de la llegada de la 'nueva normalidad', preguntándose a finales de abril que "si la gente podía ir a una obra a trabajar juntos (estando mucho más juntos que en la pista de tenis), ¿por qué no podrían volver los tenistas a entrenar cuanto antes?".

Nadal ha indicado durante esta entrevista que el hecho de "que mis declaraciones tengan impacto, no depende de mí. Yo no voy a entrar en la radicalización que muchos pretenden implantar en esta sociedad, en la que se intenta hacer polémica con todo”. El deportista español ha sido aún más tajante al asegurar que “ha llegado un momento en que cualquier cosa que se diga es política, la bandera es política, el que uno diga que lo que han hecho está bien o está mal pues también es política, uno ya no puede opinar libremente lo que uno cree porque entonces estás hablando mal de un gobierno", aseguró tajantemente.

Con la llegada del coronavirus, Nadal puesto el tenis en segundo plano

Estas críticas por parte de algunos a Nadal son muy poco comprensibles, cuando fue el propio tenista quien, a raíz de la pandemia del coronavirus, dijo que "todo lo deportivo pasa a un segundo plano cuando hay tantas personas sufriendo, tantas familias que han perdido seres queridos". "La realidad es que a mí personalmente es algo que ni me preocupa, y lo digo con el corazón. Me da un poco igual si el parón deportivo ha sido bueno, malo o normal, durante todos estos meses he pensado muy poco en el tenis, creo que ha habido cosas mucho más importantes y suficientes desgracias como para pensar en algo que creo que no deja de ser secundario", apuntó.

