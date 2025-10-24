El temor de Juanma Castaño con la posible sede de la final del Mundial 2030: "Noto que no hay nada claro"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó este pasado jueves que "no sería explicable" que la final del Mundial de 2030 no se celebrase en Madrid o Barcelona frente a Marruecos, que está construyendo en Casablanca un estadio con una capacidad para 115.000 espectadores.

Cordon Press El Bernabéu, el nuevo estadio de Casablanca y el Camp Nou se disputan la final.

LA ADVERTENCIA DE LOUZÁN CON LA FINAL DEL MUNDIAL 2030

Louzán, en su intervención 'Nueva Economía Fórum', indicó que las tres ciudades "serían las sedes posibles para la final" y afirmó que para solucionar la mejora de infraestructuras hay que "llegar a acuerdos".

Y agregaba seguidamente: "España tiene dos estadios extraordinarios, como son el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou".

AFP7 vía Europa Press Rafael Louzan, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​asiste a la Asamblea General para las elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada de la RFEF

El mandatario mostró alguna duda y comentó: "Debe estar fuera de cualquier duda, pero hay que trabajarlo, porque Marruecos está haciendo su trabajo y de qué manera".

Aunque, al mismo tiempo, se mostró optimista al respecto y dijo: "España tiene el 55 por ciento del peso de la candidatura y se sobreentiende que debe ser la organizadora, por eso debemos estar todos a la altura para demostrar que somos capaces de organizar una gran final de Champions, de la Europa League o de Liga de Naciones en España".

EL TEMOR DE JUANMA CASTAÑO CON LA SEDE DE LA FINAL

Este pasado jueves, además del Clásico y de las palabras de Lamine Yamal, también se habló en El Partidazo de COPE de esas declaraciones del presidente de la RFEF. Y Juanma Castaño mostró cierto temor con la posibilidad de que España no organice la final del Mundial 2030.

"¿Sabéis lo que noto yo en estas declaraciones?", se preguntaba el director del programa. Y añadía seguidamente: "Noto que no está ni mucho menos claro que la final sea en Madrid o Barcelona".