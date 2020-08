El recado de García Albiol a un okupa extranjero que lo llama “hijo de p…”: “¿Por qué no ocupó en su país?”

El popular Xavier García Albiol volvía a la alcaldía de Badalona el pasado mes de mayo, después de que PSC y Guanyem Badalona rompieran a última hora el preacuerdo que habían alcanzado para repartirse la alcaldía de la ciudad catalana los próximos tres años. Albiol, que ya ostentó este cargo entre 2011 y 2015, fue el más votado en los comicios municipales de 2019, pero el pacto entre socialistas y populistas impidió que gobernase.

Desde su regreso a la alcaldía de la localidad catalana, García Albiol dejó claro que "esto no va ni de derechas ni de izquierdas” y que, por lo tanto, gobernaría para todos los vecinos y buscando el consenso con el resto de grupos municipales. Y dentro de esa nueva forma de hacer política que se instaló en el Consistorio de Badalona con la llegada del popular, la lucha contra la delincuencia y, especialmente, contra la okupación ilegal, se han convertido en una de sus principales banderas.

Sólo hay que escucharlo hablar de este tema, sobre el que García Albiol siempre ha sido muy “clarito”, como el mismo reconoce. El actual alcalde de Badalona señala que “el problema de la ocupación ilegal NO obedece a cuestiones sociales o de crisis economía en el 90% de los casos”.

El dirigente popular, pone el foco en una idea que muchos defienden y comparten, atendiendo a los casos de okupación que se llevan produciendo desde hace años en nuestro país pero, especialmente, en los últimos meses. Así, asegura que la okupación “es un modus vivendi de gente que le echa mucho morro a la vida o un negocio para mafias que tiene la simpatía de partidos políticos”.

El recado de García Albiol a un okupa extranjero que lo insultó por luchar contra la okupación

Comentarios firmes como estos, le han valido a Xavier García Albiol recibir ataques a través de sus redes sociales, los cuales éste no duda en responder con la misma contundencia con la que ofrece sus argumentos sobre este asunto. Precisamente, el alcalde popular ha querido compartir en sus redes sociales uno de estos mensajes. En el mismo, un usuario que responde al nombre de ‘georgianoo0, y que, parece no ser español, se dirige a todos los que no comparten la idea de la okupación ilegal de viviendas a los que les indica que “dais vergüenza” y de que “SOYS UNOS PAYASOS I UNOS IJOS DE PUTA”.

Junto a la captura de pantalla de mensaje recibido, García Albiol señala que es una “curiosa manera de entender que tienen algunos que han llegado de fuera sobre el derecho a ocupar ilegalmente una vivienda”.

“Para él soy “un hijo de p...” por luchar contra la ocupación ilegal y defender a los vecinos”, asegura el popular, al tiempo que se pregunta “¿Por qué no ocupó en su país?”.

La okupación ilegal crece en España casi un 41% en los últimos cuatro años

Lejos de acabarse, la 'okupación' ilegal de viviendas continúa creciendo en España ante la falta de respuesta política desde el Gobierno central a esta problemática. Tan sólo en los últimos cuatro añoslas okupaciones se han incrementado un 40,9%, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015 a los 14.621 con que se acabó en 2019.

Por comunidades, Cataluña es la que sale peor parada, en términos absolutos, al registrar 3.611 hechos conocidos de 'okupación' sólo en el primer semestre de 2020, lo que en su caso supone un aumento del 13,2%. El incremento se dispara hasta el 69,11% si se comparan las 3.950 denuncias por 'okupación' de 2015 con las 6.688 de 2019, sólo cuatro años después.

