La respuesta de Belén Esteban a la oferta de Herrera, entre lo más leído de este martes

1.- Belén Esteban responde a la oferta de trabajo de Carlos Herrera: "Cuando quieras"

Belén Esteban ha respondido a la oferta de trabajo de Carlos Herrera. La princesa del pueblo ha aprovechado este martes su presencia en el programa "Sálvame diario" para opinar sobre las palabras que el comunicador le dedicó ayer tras su famosa bronca con Jorge Javier Vázquez por la gestión del gobierno en la crisis del coronavirus. La 'princesa del pueblo' ha dado las gracias a Herrera por su apoyo y que estará encantado de hablar con él y que no tiene un contrato de exclusividad con Telecinco. "Carlos, yo no tengo exclusividad con Telecinco. Yo soy de 'La fábrica de la tele'. Cuando quieras me puedes llevar a tu programa de radio. Porque hablar todavía se puede hablar. Otros hablarán mejor, pero yo hablaría a mí manera. Como siempre he hecho", ha dicho.

Audio

2.- Herrera: “Permitieron el mayor contagio de Europa con su imprevisión y su sectarismo”

En su editorial de este martes, Herrera analizado la situación en la que nos encontramos tras el estado de alarma. "Hemos pasado de cerrar España a cal y canto porque permitieron el mayor contagio de Europa con su imprevisión y su sectarismo a abrirla del todo, un poco a lo mejor a lo loco, o sea, si nos contagiamos mucho hace tres meses fue por su imprevisión y si lo hacemos ahora va a ser por nuestra responsabilidad y autoprotección. En ambos casos el Gobierno hace aguas, tampoco les importa mucho. Ya se dará un premio a sí mismo. Tengan ustedes mucho cuidado, mucho", ha dicho el comunicador.

Vídeo

3.- Expósito destapa el procedimiento del chavismo para hacerse con el poder que Podemos está copiando

Ángel Expósito ha recordado en su videoblog de este martes una conversación con un amigo suyo venezolano, que le contó los pasos que siguió el chavismo en Venezuela para alcanzar el poder. El comunicador empieza así: “Hace como tres años, Omar Lares, un buen amigo, emocionado, tomando un café en una terraza en Cúcuta en la orilla del Puente Simón Bolívar, me explicó cuál fue el procedimiento del chavismo para hacerse con el poder. Hace tres años Omar lo calcó con cómo Podemos ha alcanzado el poder y su proyecto de ingeniería social”, ha recordado.

Vídeo

4.- Mapa de los rebrotes de coronavirus en España: residencias, casos importados y explotaciones agrarias

Residencias de ancianos, casos importados, hospitales y explotaciones hortofrutícolas son los escenarios que protagonizan los primeros rebrotes de la COVID-19 tras el fin del estado de alarma y ya son cuatro las comarcas aragonesas que han retrocedido a la fase 2, mientras que en Lleida preocupa la situación de una residencia de mayores con 18 casos registrados.

Con los votos del PSOE, PP y Vox, la Mesa del Congreso ha rechazado la tramitación de una comisión de investigación sobre presuntos vínculos del expresidente del Gobierno Felipe González con la creación de los GAL. Aunque no se vaya a dar el paso, lo cierto es que en los últimos días hemos asistido a una "forma de iconoclastia" por la "presión" a la figura del expresidente, según ha advertido Carlos Herrera. "Es un aviso a navegantes para que Felipe González no se salga del tiesto y no le haga el juego a la derecha criticando las disfunciones evidentes del gobierno de coalición. Le han puesto una cabeza de caballo simbólica", ha advertido Jorge Bustos.