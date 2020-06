Bustos: "A Felipe González le han puesto una cabeza de caballo, para que no haga el juego a la derecha"

Con los votos del PSOE, PP y Vox, la Mesa del Congreso ha rechazado la tramitación de una comisión de investigación sobre presuntos vínculos del expresidente del Gobierno Felipe González con la creación de los GAL, con lo que la petición de lponerla en marcha de ERC, PNV, EH Bildu, JxCat y el BNG se queda sin recorrido parlamentario.

Aunque no se vaya a dar el paso, lo cierto es que en los últimos días hemos asistido a una "forma de iconoclastia" por la "presión" a la figura del expresidente, según ha advertido Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'. Una presión a la que "prácticamente HA incitado Podemos, ante la nula defensa que de él ha hecho la otra parte del Gobierno".

AVISO A NAVEGANTES

"Es un aviso a navegantes para que Felipe González no se salga del tiesto y no le haga el juego a la derecha criticando las disfunciones evidentes del gobierno de coalición. Le han puesto una cabeza de caballo simbólica", ha advertido el colaborador del programa, Jorge Bustos.

Para Bustos, basta con "mirar la cronología de los hechos" para llegar a esta conclusión. "Primero González da una conferencia en la que dice que el Gobierno de coalición le parece el camarote de los hermanos Marx y al día siguiente las terminales de Podemos, incluso algún miembro del PSOE llegó a pedir su expulsión del partido".

UN ASUNTO "NADA DEL AGRADO" DE SÁNCHEZ

Por su parte el colaborador Carmelo Encinas no cree sea del agrado del actual presidente del Gobierno: "Este asunto no le produce ninguna satisfacción, no necesita más problemas para que ahora surja otro que tiene que ver con un asunto de hace 40 años y con un informe de la CIA bastante impreciso y poco concluyente".

Es más, advierte Ecinas, "le pone en un aprieto, es un elemento que perturba la situación política y sobre todo la interna de PSOE con Podemos, en un momento que no necesitan más complicaciones".

En cualquier caso, señala "no han defendido a González y han tratado de escurrir el bulto".

A SÁNCHEZ "LE DA IGUAL"

Para Carmen Torres, a Sánchez realmente "le da igual" que se ataque la figura de Felipe González. Es más, "desde que hubo esa ruptura con la vieja guardia en las Primarias de 2016, en la ejecutiva del PSOE siempre decían que les venía bien que se les criticara, de hecho no han movido un dedo para defenderle, y eso no es casual, cuando han salido barones autonómicos y hasta Casado para decir que no iban colaborar en esa humillación".