El responsable de Comunicación de Vox estalla ante el bloqueo de Twitter: "¿Los progres tienen carta blanca?"

Manuel Mariscal, responsable de Comunicación de Vox y diputado por Toledo de la formación de Abascal, ha declarado la guerra a Twitter después de que esta red social haya bloqueado la cuenta del partido, con más de 300.000 seguidores y una de las principales vías de comunicación de la formación. Twitter justificó esta decisión con el argumento de que la cuenta "incumplió las reglas" con mensajes que "incitan al odio". Todo comenzó cuando la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, acusó a VOX de "retrógrado" por defender el ‘pin parental’. Vox respondió directamente a la socialista con otro tuit: "Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia".

Esa alusión a la pederastia es lo que ha llevado a Twitter a bloquear la cuenta. Algo que Vox no entiende y cree que se está censurando a la formación política en esta red social. "Nos están impidiendo participar en el debate político dentro de un foro público. Esto no había pasado nunca en España (...) El motivo no es otro que la censura", ha señalado Mariscal en su cuenta personal de Twitter. El responsable de Comunicación también cree que "muchos españoles ven vulnerados sus derechos constitucionales en las redes sociales por la censura de la plataforma, mientras otros tienen carta blanca". Y para ello, ha publicado pantallazos de unos tuits en los que Vox critica que también se "incita al odio". Algunos de esos tuits son de Juan Carlos Monedero, Cristina Fallarás, Teresa Rodríguez o Rubén Sánchez. "¿O es que los progres, las charos y los comunistas tienen carta blanca en Twitter?", se pregunta Mariscal.

"Vox es la bestia", "Lo de Vox es misoginia y odio contra las mujeres" o "es el partido que mejor defiende los intereses de un maldito maltratador" son algunos de los comentarios que Vox denuncia contra ellos y que no han recibido castigo por parte de Twitter.

¿Si una charo además tuitea borracha tampoco pasa nada?



�� #TwitterResponde pic.twitter.com/I16agsfKRC — ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) January 22, 2020

Según Vox, Twitter ha brindado la oportunidad de recuperar la cuenta si borra el polémico tuit a Lastra. Algo que los de Abascal no piensan hacer. "Somos un partido legalmente constituido, somos tercera fuerza política en España, representamos a más de 3,6 millones de votantes y, como nosotros, miles de ciudadanos españoles están sufriendo la censura en Twitter y en otras redes sociales. Y decimos basta", ha dicho Mariscal.

�� #URGENTE ��



VOX lleva sin poder tuitear 24 horas.



El motivo no es otro que la censura.



⬇ HILO ⬇



(Mensaje final para @NathaliePicquot @TwitterEspana #TwitterResponde). pic.twitter.com/Q1nejMAkzS — ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) January 22, 2020

La cuenta de Twitter de Vox no está completamente cerrada porque sigue apareciendo su historias de tuits y respuesta. Pero la formación tiene bloqueada la opción de publicar nuevos mensajes hasta que Twitter decida 'liberarla' de nuevo.