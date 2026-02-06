José Francisco, tras sufrir una estafa: "Cuando fui al banco me dijeron que en mi cuenta corriente había más de 30.000 euros"

En el marco de la programación especial de COPE ‘Ciberestafas, el crimen del siglo XXI’, el programa 'Herrera en COPE' ha abordado una de las modalidades de fraude más comunes: la [suplantación de identidad] en el alquiler de viviendas. En la sección 'La entrevista de las 9h' con Jorge Bustos, se ha expuesto el caso de José Francisco, un hombre que descubrió que un estafador había abierto una cuenta bancaria a su nombre en la que acumulaba más de 30.000 euros procedentes de sus delitos.

El inicio de la pesadilla: un alquiler falso

La historia se destapa a través de Marta, una joven de 23 años que, buscando piso en Madrid, contactó con el supuesto propietario de una vivienda. Tras visitarla, firmó un contrato de reserva y transfirió 2.400 euros en concepto de fianza. Según relató, todo parecía normal: "Fue bastante agradable conmigo. Como lo llevó todo por el procedimiento habitual, [...] no sospechamos nada en ningún momento". Sin embargo, al acercarse la fecha de entrega de llaves, el casero desapareció.

Ante la falta de respuesta, Marta buscó la identidad del arrendador en LinkedIn y encontró al verdadero José Francisco. Esta persona le advirtió de que no hiciera ninguna transferencia, ya que su identidad estaba siendo utilizada por un delincuente para estafar a la gente. El propio José Francisco había sido víctima de una estafa anterior similar que derivó en la suplantación de su identidad.

Más de 30.000 euros a tu nombre

José Francisco ha contado en el programa que todo comenzó cuando intentó alquilar un piso en Valencia. El estafador, con la excusa de necesitar un seguro de impago, le pidió su DNI y sus tres últimas nóminas. Poco después, empezó a recibir mensajes de otras víctimas, como Marta, que le preguntaban si estaba alquilando un piso en Madrid y le mostraron el DNI falso con su foto y un certificado de una cuenta bancaria abierta a su nombre.

Al acudir a la entidad bancaria para denunciar la situación, la empleada le confirmó la existencia de la cuenta fraudulenta y la sorprendente cantidad de dinero que contenía. Aunque no le dieron la cifra exacta, la trabajadora del banco le dijo: "A ver, no te voy a decir la cantidad, pero te digo que hay más de 30.000 euros".

La empleada del banco no me dijo la cantidad, pero sí que había más de 30.000 euros" José Francisco Víctima de fraude inmobiliario

Esta situación ha generado una gran angustia en José Francisco, que vive con el miedo constante a las posibles consecuencias. "Durante muchos meses yo no he vivido tranquilo, o sea, no he podido dormir bien, he recibido amenazas y he vivido siempre con el miedo de a ver qué pasa, a ver si esta persona saca un crédito a mi nombre", ha confesado.

Un delito que se dispara en España

El caso de José Francisco y Marta ilustra una realidad alarmante. Según datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en España se producen 1.200 estafas informáticas al día, y en los últimos nueve años han aumentado un 490 %. Más del 70 % de la población ha recibido algún intento de estafa en los últimos seis meses, siendo el phishing la técnica más utilizada.

COPE COPE pone el foco en las ciberestafas, el crimen del siglo XXI, con una programación especial OKOK

Marta interpuso una denuncia de forma inmediata y participó en un reconocimiento fotográfico, donde la policía le confirmó que conocían la identidad real del delincuente, aunque la investigación sigue abierta. A día de hoy, ni ella ni el resto de víctimas han recuperado el dinero, pero, como se ha destacado en COPE, denunciar es el primer paso para intentar atajar estos crímenes cada vez más sofisticados.