El repaso de Miguel Ángel Revilla a Torra en 'La Sexta Noche' tras sus palabras sobre la Comunidad de Madrid

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha estado este sábado en 'La Sexta Noche', para analizar muchos asuntos de la actualidad político y sanitaria en nuestro país, pero antes de comenzar a hacer sus reflexiones sobres estos asuntos de candente actualidad ha querido mandar un mensaje a Quim Torra sobre sus palabras la pasada semana con las que no recomendaba a ningún ciudadano catalán visitar Madrid por la situación epidemiológica que se vive en la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso.

El mensaje de Revilla a Quim Torra

El líder cántabro, una auténtica personalidad dentro del mundo de la televisión en nuestro país, le ha hecho la siguiente reflexión al presentador del programa Iñaki López para sorpresa de todos: "No tenía pensado venir este sábado porque estoy un poco sobresaturado de televisiones y tampoco es bueno tanta televisión. Pero ya que el Honorable Presidente Quim Torra ha dicho que no recomienda venir a Madrid, he cogido y he dicho 'Pa Madrid' y además me he venido con la hija pequeña".

En las últimas dos semanas, Miguel Ángel Revilla ha estado en diversos programas de la televisión de nuestro país que se emiten en prime time. Como es el caso de 'El Hormiguero', presentado por Pablo Motos o 'Mi Casa es la Tuya', presentado por Bertín Osborne. En estas dos ocasiones, como ha ocurrido este sábado en el programa de Atresmedia, Revilla se ha abierto a analizar diversos temas de actualidad y también que suscitan opinión en las redes sociales, como fue el caso el pasado viernes con Bertín Osborne y la casa de 'Pablo Iglesias' en Galapagar, señalando que el vicepresidente segundo del Gobierno tiene todo su derecho a comprarse una vivienda de estas dimensiones pero que no tiene nada que ver con el discurso que hizo propio durante muchos años.

Las palabras de Torra sobre Madrid

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, recomendó a los catalanes no viajar a Madrid “en modo alguno” salvo que sea por un caso “excepcionalísimo y con todas las medidas de prudencia”. Además explicó que ha hablado con Aena y Renfe para que se realicen controles de temperatura a las personas que vengan de la Comunidad de Madrid. Al respecto, fuentes de Renfe negaron que la Generalitat les haya hablado sobre esta cuestión.

El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad estudia la manera de gestionar en la Comunidad de Madrid la crisis de la covid-19 para controlar la situación. Decisión que estudia el Ministerio tras los desencuentros que en las últimas horas han protagonizado ambas administraciones públicas. Concretamente este viernes, cuando el titular de Sanidad, Salvador Illa, aconsejaba confinar la capital y los municipios con una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, mientras la Comunidad de Madrid, a la misma hora en otra comparecencia de prensa, rechazaba esta vía.

De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca dar un golpe de timón en el control de la epidemia que está castigando especialmente a la Comunidad madrileña, como ya sucediera durante la pasada primavera. Así las cosas, el Ministerio optaría por no esperar a que el equipo de Díaz Ayuso dé un paso atrás en sus medidas para controlar los rebrotes que crecen cada día en la capital de España y en otros municipios del territorio.

