El repaso de Martínez-Almeida a Pablo Iglesias tras querer "normalizar" los insultos a periodistas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha referido a la idea de Pablo Iglesias de "normalizar" el insulto a los periodistas. El edil popular se ha pronunciado sobre este hecho en un acto convocado por la agencia de noticias EuropaPress, donde ha pedido un momento para mandar un mensaje de apoyo al sector periodístico tras las últimas palabras del vicepresidente del Gobierno.

Las críticas de Iglesias al periodismo, a debate

A mediados de semana, el líder de Unidas Podemos se refería desde la sala de prensa de Moncloa a las críticas recibidas en los últimos días por las palabras de Echenique sobre Vicente Vallés. Respecto a los ataques que sufrió el periodista de Atresmedia, Iglesias quiso mandar un mensaje de normalización, señalando que cualquier persona que esté expuesta a la opinión pública debe acostumbrarse a la crítica y al insulto.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa este martes

Sobre estas palabras, muchos rostros conocidos de nuestra política y de nuestra sociedad han mostrado su rechazo a las palabras del vicepresidente del Gobierno, incluso desde dentro del Consejo de Ministros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que no compartía las palabras de su compañero de Ejecutivo.

La crítica de Martínez-Almeida a Pablo Iglesias

Estas palabras han sido apoyadas por el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se refería en los siguientes términos a todos los periodistas que estaban en la sala donde se desarrolló el evento: "Seguir haciendo el mejor servicio que los medios de comunicación podéis hacer a la democracia, como es el ejercicio de la libertad de expresión y la transmisión de la información veraz en momentos como el que vivimos, en el que desde la propia tribuna de prensa del Palacio de la Moncloa se pone en duda a los medios de comunicación y al periodismo se critica y se le pone en duda. Tenemos que reforzar y poner en valor la labor y el trabajo que hacen en favor de la democracia. Porque ni los escraches eran jarabe democrático ni se puede naturalizar el insulto o dicho de otra manera, no puede ser que el presidente del Gobierno categorice de inquietantes y perturbadoras las informaciones del Rey emérito, pero prefiera no pronunciarse sobre que desde el Palacio de la Moncloa, en rueda de prensa del Consejo de Ministros, quiera naturalizar los insultos. Lo inquietante y perturbador no es el Rey Emérito, lo inquietante y perturbador para el futuro de España y de los españoles es precisamente ese tipo de actuaciones".

No hay democracia sin prensa libre. pic.twitter.com/24wrc6frZY — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 10, 2020

Con estas palabras se ha referido a las reflexiones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha visto que esas declaraciones se han convertido en un auténtico foco de crítica hacia la figura del líder de Unidas Podemos.

