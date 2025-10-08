Pilar Cisneros, desde la calle madrileña en la que se derrumbó un edificio: "La imagen en la zona es la de un perímetro totalmente acordonado por la policía y un continuo ir y venir de vehículos de bomberos"
Cisneros relata en 'Herrera en COPE' que la zona se encuentra completamente acordonada mientras los bomberos se preparan para investigar las causas
La noticia de la jornada se encuentra en la calle Hileras de Madrid, donde esta madrugada los bomberos han logrado rescatar los cuerpos de los cuatro trabajadores desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en obras.
Pilar Cisneros ha narrado en 'Herrera en COPE' que la imagen en la zona es la de un perímetro totalmente acordonado por la policía y un continuo ir y venir de vehículos de bomberos. La periodista ha explicado que ha intentado tener una mejor perspectiva desde la cercana calle Arenal, pero ha sido imposible.
La 'zona cero' de la tragedia
En las calles paralelas, cuenta Cisneros, hay "un montón de polvo en todos los coches aparcados, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto se ha notado el derrumbe del edificio en toda la zona".
Inicio de la investigación
Tras el rescate de las víctimas, ahora comienza la fase de investigación para esclarecer las causas del siniestro. Según ha detallado Cisneros, "es el momento en que los bomberos, acompañados seguramente ya de peritos de la policía judicial, empezarán a investigar para poder determinar qué fue lo que sucedió". Se espera que en los próximos minutos pueda haber declaraciones de los bomberos para arrojar algo de luz sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, la normalidad intenta abrirse paso en la zona donde a pesar del cordón policial, "se abren las persianas de algunos negocios que están en la zona", como la de una farmacia cercana al lugar del derrumbe.
