Carlos Herrera analiza la reciente polémica del PSOE por sus contradicciones con los pagos en efectivo

Carlos Herrera ha analizado en 'Herrera en COPE' la creciente polémica que envuelve al PSOE por sus contradicciones con los pagos en efectivo. El comunicador ha puesto el foco en las declaraciones de Patxi López, que han generado una fuerte controversia al chocar frontalmente con la postura oficial del partido y su propia legislación para limitar el uso de dinero en metálico.

La confusión de Patxi López

La polémica ha escalado después de que el portavoz socialista, Patxi López, intentara justificar el trasiego de sobres con billetes en el partido. Según Herrera, López ha tratado de normalizar la situación afirmando que los pagos en metálico para viajes y dietas son una práctica extendida, una aseveración que la propia dirección del PSOE tuvo que desmentir horas después.

Pues eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y del Senado" Carlos Herrera Director de 'Herrera en COPE'

La dirección del partido reconoció que el Congreso solo paga a los diputados a través de transferencias bancarias, lo que, según ha destacado Herrera, deja al PSOE como "el único partido de todo el Congreso que todavía hace pagos en efectivo a sus diputados".

Esta situación resulta paradójica para la formación que "declaró la guerra al efectivo", lo que ha llevado al comunicador a sentenciar con ironía: "Piensa el ladrón que todos son de su condición".

"Tolerancia cero" y doble rasero

Carlos Herrera ha subrayado la aparente hipocresía del presidente del Gobierno al recordar sus propias palabras sobre la lucha contra la corrupción. Además, ha criticado duramente lo que ha denominado el "loro park", un "grupo de ministros que debidamente aleccionados se lanzan en tromba a decir lo mismo", acusándolos de intentar vender la idea de que el informe de la UCO descarta la financiación ilegal, cuando el documento "ni lo afirma ni lo descarta".

No existe, evidentemente, la corrupción 0, sí debe existir la tolerancia 0 contra la corrupción" Carlos Herrera Director de 'Herrera en COPE'

El presentador de 'Herrera en COPE' ha calificado la actitud del presidente de "desdoblar tu personalidad y culpar a los demás de lo que tú haces".

Ha recordado que el PSOE "se venía saltando sus propios controles antifraude en los pagos a Ábalos" con dinero en metálico que, según la UCO, "no tienen hoy en día justificación".

Derrumbe mortal en Madrid

En su monólogo matutino, Herrera también ha abordado otras noticias de la jornada, como el derrumbe de un edificio en la calle Hileras de Madrid que se ha saldado con cuatro fallecidos.

El comunicador ha señalado con ironía el uso generalizado del término "colapsa" en los medios de comunicación en lugar del tradicional "se derrumba".