El gesto que debe ejecutar Carlos Herrera cuando va por la calle y que no pasa inadvertido: "Y hacerlo coincidir"

La figura del ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha convertido en el epicentro de la actualidad política, según se ha comentado en la sección 'Maneras de Vivir' de María José Navarro en 'Herrera en COPE'. Su estilo, calificado de 'intenso' y 'entregado', ha provocado que incluso 'los suyos le han tenido que rectificar' en alguna ocasión. Pero hay más. Carlos Herrera ha intervenido durante la sección, algo que no es habitual, y ha revelado una manía que tiene que puedes escuchar en el audio y descubrir en el texto un poco más adelante.

La 'derecha agresora'

Volviendo al tema de Puente, sucedía una intervención en Televisión Española. En concreto, el político ha atribuido la polarización política a la oposición.

Según el ministro, "en este país hay un estado de agresión permanente desde que la derecha pierde el poder que cree que le pertenece legítimamente", una situación que, a su juicio, se ha intensificado hasta llegar a un extremo 'absolutamente irrespirable' desde que Pedro Sánchez es presidente.

Europa Press El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Estas declaraciones han generado debate entre los colaboradores del programa, como Jorge Bustos, quien ha destacado la ironía de que sea el propio Óscar Puente quien hable de agresividad. El ministro ha sido contundente al afirmar que "hay una derecha agresora, y hay una izquierda que sufre la agresión, y que en ocasiones intenta defenderse".

Enfrentamientos en el Congreso y en redes

La tensión también se ha trasladado al Congreso de los Diputados, donde el ministro ha sido esperado por 'los alborotadores de siempre', según describió la periodista. Además, la controversia ha continuado en las redes sociales, donde Puente ha respondido a las críticas de un usuario llamándole 'miserable', lo que ha sido calificado en el espacio radiofónico como una muestra del 'nivel rasante' del debate político.

NOVEDADES EN EL CASO MARIO BIONDO

La madre de Biondo estuvo con Risto e incidió en su versión: "No fue un suicidio ni un accidente. Siempre he dicho que Raquel, no nos está ayudando a buscar la verdad. En España, hemos presentado la solicitud de reapertura y Raquel se opuso en dos ocasiones. Si tú tienes la conciencia tranquila, ¿por qué te has alejado de la familia?", desgranaba su madre.

Europa Press Mario BiondoEuropa Press Reportajes / Europa Press04/9/2023

"Hombre, si no hay nuevas pruebas...", reflexiona Carlos Herrera. Recuerda María José Navarro que hay un especial mañana jueves en el que hablarán en televisión sobre ello.

Por último, también han comentado todo el tema de la flotilla. Y han salido a la luz algunas de las manías de Carlos Herrera (aprovechando que, precisamente, el tema del día que proponemos a los 'Fósforos' es que nos cuenten cuáles son sus manías)

El comunicador ha explicado que si va "caminando por la calle, cerca de una pared, tengo que dar dos golpes con la mano correspondiente en esa pared. Y hacerlo coincidir".

Alberto Herrera también ha dicho que nunca le puedes "dar la sal en la mano a Carlos Herrera".