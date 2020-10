La radiografía de la covid-19 en España y otras cuatro noticias que debes conocer antes de salir de casa

1. Radiografía de la pandemia en España: 36 municipios confinados, 15 retroceden de fase y 526 con restricciones

La segunda ola del coronavirus ha irrumpido con fuerza en España y de forma prematura. Llevamos parte del verano y del inicio del otoño con un repunte considerable de casos repartidos a lo largo y ancho de nuestro país. Las medidas más significativas se han llevado a cabo -y no exentas de polémica- en la capital, Madrid, así como gran parte de su área metropolitana. Aquí, se ha aplicado un confinamiento perimetral, es decir, no se puede entrar ni salir salvo causas justificadas. Aunque, de momento, no se están efectuando multas, la policía ya realiza controles en los municipios en los que se ha tomado esta decisión.

2. Trump regresa a la Casa Blanca haciendo el gesto de la victoria tras tres días ingresado por covid-19

KEN CEDENO / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abandonado en la madrugada de este martes el hospital militar Walter Reed, en Bethseda (Maryland) tras haber permanecido ingresado algo menos de 72 horas por haber dado positivo en la covid-19.

3. Illa pone en duda los datos positivos de Madrid: "Llevan retraso"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa. EFE/Juan Carlos Hidalgo/ArchivoJuan Carlos Hidalgo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido esta tarde tras conocer los nuevos datos de covid-19 registrados tras el fin de semana: 23.480 nuevos contagios desde el viernes y 139 fallecidos. Con estos nuevos datos España supera la barrera de los 800.000 positivos y se ubica en los 813.412 afectados.

4. EH Bildu critica la detención de tres etarras y advierte a Sánchez de que "no es bueno para la convivencia"

Europa Press / Europa Press / ContactoPhoto

La detención de tres exmiembros de ETA este lunes por parte de la Guardia Civil ha provocado la reacción por parte de EH Bildu. La entidad soberanista, a través de un comunicado, ha criticado estas detenciones escudándose en que estas no ayudan a la convivencia tras el fin de ETA.

5. El PDeCAT rompe con JxCat y activa el proceso de primarias para ir a las elecciones

El Consell Nacional del PDeCAT ha aprobado este lunes activar el proceso de primarias para elegir un candidato a las elecciones catalanas, con lo que se presentará en solitario, rompiendo así la posibilidad de alcanzar un acuerdo para concurrir con JxCat.