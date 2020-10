Trump regresa a la Casa Blanca haciendo el gesto de la victoria tras tres días ingresado por covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abandonado en la madrugada de este martes el hospital militar Walter Reed, en Bethseda (Maryland) tras haber permanecido ingresado algo menos de 72 horas por haber dado positivo en la covid-19.

A su salida, Trump ha hecho varios gestos de victoria y se ha dirigido rodeado de su equipo de seguridad en un convoy de coches al helicóptero presidencial Marione One, situado a escasos metros del centro hospitalario para llegar directamente a la Casa Blanca, donde acabará el tratamiento que ha comenzado.

El presidente Trump envía este mensaje a través de las redes sociales. Dice que se encuentra mejor que hace 20 años. Pide a los estadounidenses que no tengan miedo al coronavirus y que no dejen que controle sus vidas. "Ahora estoy mejor. Quizás soy inmune, no lo sé..." https://t.co/YGx5p6FCMg