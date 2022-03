Quién es quién en la huelga de transportistas y qué pide cada uno

Los once días de huelga en el transporte están pasando factura a lacadena de suministro obligando a ralentizar la producción de muchas empresas y en algunos casos incluso a paralizarla por completo. Supermercados, fabricantes, productores, hosteleros y consumidores urgen una respuesta al Gobierno que desactive un paro que ya está ocasionando serios problemas y que está poniendo a prueba su aguante.

Este viernes nos depertábamos con la aparente buena noticia de que Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera llegaban un acuerdo de madrugada que incluía una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. ¿Suponía el fin de la huelga? No.

Lo dejaba claro a primera hora de la mañana en Herrera en COPE el presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte,Manuel Hernández. “Más de lo mismo. Todo esto es propaganda que no mueve nada el fondo. Si a nosotros nos suben 20 céntimos el gasoil y luego nos suben 25 qué solución nos están dando. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. No pedimos ayudas, pedimos vivir de nuestro trabajo. Es lo que esta gente de la patronal no quiere hablar, porque ellos son los mayores culpables de contratar a 5 y pagar a 2", justificaba.

TE PUEDE INTERESAR: La huelga de transportistas se mantiene: "El acuerdo es pan para hoy y hambre para mañana"

Audio









COMITÉ VS PLATAFORMA

Meter a todos los transportistas en el mismo saco cuando hablamos de huelga no es correcto y puede generar cierta confusión. Ni son lo mismo, ni todos piensan igual. Por un lado está el Comité Nacional de Transporte por Carretera, en cierta forma la 'voz oficial' del sector que están sentados a la mesa de negociacion, puesto que el Gobierno los considera su único interlocutor válido.

Por otro, se encuentra la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, que son los convocantes del paro y que representan a autónomos y medianas y pequeñas empresas y que hasta este viernes no estaban invitados a esa mesa (el Gobierno finalmente ha cedido y ha anunciado que se reunirá esta tarde con ellos). Las Pymes y autónomos suponen el 85% de las empresas que componen el sector del transporte por carretera, el 15% restante son los grandes flotistas y cargadores, que son los que forman el comité Nacional de Transportes, según explica la propia Plataforma.

LA RAZÓN DE LA HUEGA Y DEL DESENCUENTRO DE TRANSPORTISTAS

En origen la huelga fue convocada el 14 de marzo por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, organización que lidera Manuel Hernández. Entre otros asuntos reivindican un asunto que viene de lejos, prohibir por ley el pago por debajo de costes de explotación de los servicios de transporte de mercancías por carretera, tal y como advertía horas antes del comienzo de la huelga el propio Hernández en La Mañana del Fin de Semana de COPE. Una situación que el alto precio de los carburantes ha complicado más si cabe. Y es que llenar el depósito de uno de sus camiones con una capacidad de unos 1500 litros, ha pasado de costar 1700 euros hace tres meses a rondar los 3000.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En general, el sector de los transportistas se compone tanto de grandes empresas como de pymes y autónomos, estos últimos en muchas ocasiones sin capacidad de fijar sus tarifas, sino que dependen de lo que establezca la empresa a la que realizan el servicio.

Es por ello que Manuel Hernández advertía de que se estaba negociando “con las personas equivocadas", en referencia al Comité de Preparadores de Transporte. "Ellos no tienen los camiones". El problema, advertía "lo tenemoslos que tenemos los vehículos que somos los que padecemos el incumplimiento de unos precios que puedan cubrir los costes de explotación”.

En su opinión la solución pasaría por regular la cadena de contratación. “El consumidor cuando compra un producto paga un precio muy elevado, pero ¿a quién le repercute?. Al camionero no", zanjaba en COPE.

PLAN POCO CONCRETO; SE SUMAN MÁS ASOCIACIONES A LOS PAROS

A los ocho dias de protesta indefinida y ante una situación que empezaba a complicarse, el Gobierno presentaba un plan de ayuda de 500 millones de euros que buscaba compensar una de sus reivindicaciones; el alza del precio de los carburantes. Pero el Ejecutivo adquiría el compromiso con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

La Plataforma vio este acuerdo ambiguo y poco concreto con que decidió seguir adelante con los paros.

Pero además esta propuesta provocó una excisión en el seno del Comité Nacional de Transporte por Carretera que llevó a que algunas de sus federaciones nacionales se sumaran a la huelga. Fenadismer, Fetransa y Feintra, consideraron estas medidas también "insuficientes". En línea con la Plataforma denunciaron la "falta de concreción y de contundencia" al "no permitir transmitir seguridad a los transportistas, principalmente autónomos y pymes, que en la actualidad se encuentran en una situación límite para poder seguir trabajando en condiciones de mínima rentabilidad".

Fenadismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, representa al 26,22 % del sector de transporte nacional por carretera y al 17,48 % del internacional, mientras que Fetransa y Feintra representan al 9,27 % y al 3,93 % del sector del transporte nacional.

Según los datos de Fenadismer, integra a más de 32.000 empresas de transporte con más de 50.000 vehículos, todas ellas pymes y autónomos que en determinadas ocasiones se integran en régimen cooperativo.

Por su parte, la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías, Fetransa, agrupa a varias organizaciones empresariales de transporte de mercancías por carretera.

La tercera que se sumaba a los partos era Feintra, la Federación Independiente de Transportistas fruto de la unión de Asociaciones de Transportistas de Getafe, Talavera de la Reina y Cáceres, con más de 2.900 asociados.

EL ÚLTIMO ACUERDO

El documento suscrito en la madrugada de este viernes por las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité especifica que las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1.050 millones de euros.

Según el desglose del Ministerio, más de 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras.

Los cálculos del Gobierno apuntan a un ahorro mensual de unos 700 euros por camión que funcione con gasóleo.

Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.

El acuerdo incluye ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos ICO al sector y duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista (de 10 a 20 millones de euros).

Asimismo, el Gobierno se compromete a enviar al CNTC antes del 31 de julio un borrador de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte "los principios de la ley de la cadena alimentaria" para evitar un abuso de la subcontratación e impedir que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.

Todas estas medidas entrarían en vigor una vez se apruebe el decreto ley que prepara el Ejecutivo para el consejo de ministros del próximo martes 29 de marzo como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Herrera, sobre el acuerdo con los transportistas: "No es lo que Sánchez pensaba que iba a ocurrir"

Audio