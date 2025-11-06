Martín Presa estalla en El Partidazo de COPE contra el Lech Poznan: "El vídeo es miserable; burlarse de la humildad es incalificable"

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, ha estallado tras la victoria de su equipo contra el Lech Poznan (3-2) en la Conference League. El máximo mandatario del club vallecano ha calificado de "miserable" y "horroroso" el vídeo que el club polaco publicó en sus redes sociales para ridiculizar las instalaciones del vestuario visitante de Vallecas.

Presa ha defendido que burlarse "de la humildad o de la pobreza" es "incalificable" y ha recordado que el estadio ha pasado todos los controles que exige la UEFA. "Ahí se han cambiado Cristiano Ronaldo y Messi y no han puesto ninguna pega, y creo que ningún jugador del Lech Poznan tiene la altura deportiva de estos jugadores", ha señalado. El presidente ha confesado que su saludo a la directiva polaca en el palco ha sido frío y distante: "Les he dicho hola, les he saludado correctamente y punto, con gente que falta el respeto a la entidad, no voy a tener condescendencia".

Reírse de la humildad o de la pobreza a la gente, me parece algo lamentable"

La polémica de las toallas

Uno de los detalles que mostraba el vídeo era una pila de toallas de diferentes colores y tamaños. Martín Presa ha explicado el motivo, asegurando que no es "una cuestión de pobreza". Según el presidente, el club recibió la solicitud de 120 toallas dos días antes del partido, algo a lo que no están habituados. "Es la primera vez que jugamos en competición europea en 25 años", ha justificado. Ante la premura, "una persona del club fue corriendo y compró todas las que habían". Presa ha defendido que son "toallas nuevas, que están perfectamente limpias".

La necesidad de un nuevo estadio

A raíz de la polémica, el presidente ha vuelto a insistir en la necesidad de cambiar de campo. "He dicho por activa y por pasiva que necesitamos un campo nuevo", ha afirmado, para después lanzar un mensaje a la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio. Presa ha dejado claro que no piensa realizar una gran inversión en una reforma para adecuar las instalaciones: "Yo no soy el propietario del estadio", ha sentenciado, argumentando que el club necesita "apoyo institucional" para la consecución de un nuevo terreno.

Un partido de alta tensión

Martín Presa también ha querido agradecer y dar la "enhorabuena" a los cuerpos de seguridad del Estado por su "fantástico trabajo", ya que el partido se ha desarrollado "con completa normalidad y sin ningún incidente", a pesar de la tensión previa. Además, ha elogiado el comportamiento de la afición vallecana: "Hemos hecho un llamamiento a toda la afición para que no atendiesen a ninguna provocación y han demostrado que en Vallecas y en Madrid somos gente muy civilizada".