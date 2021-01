¿Puedes negarte a acudir como miembro de una mesa electoral por miedo al covid?

Si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no aplaza las elecciones antes del 8 de febrero, estas se celebrarán como estaba previsto, el día 14. La Generalitat está trabajando en una jornada electoral presencial con 3.000 locales de votación más y haciendo un esfuerzo por favorecer el voto por correo, para minimizar el riesgo de contagio.

Las personas seleccionadas para ser miembros de las mesas electorales han recibido junto con la notificación un manual de intrucciones que incluye una descripción de las medidas de prevención que deben tomarse. Una de ellas es que recibirán equipos de protección individual (EPIS) para la última hora de apertura de los colegios, en la que se recomienda que vayan a votar los contagiados de covid.

Desde el Colegio de Médicos de Barcelona consideran un sinsentido que las personas que hayan dado positivo y sus contactos estrechos puedan ir a las urnas. El vicepresidente del Colegio, Jaume Sellarés, ha explicado a COPE que "si salen a votar están incumpliendo las normas sanitarias y de salud pública. La persona que está contagiada o ha sido contacto ha de estar confinada, parece bastante lógico". Todavía no están claras las medidas concretas, aunque la Generalitat ha confirmado que se harán pruebas de antígenos a los miembros de las mesas antes de la jornada. Además, se recomienda votar por franjas horarias: de 9.00 a 12.00 las personas de riesgo, de 12.00 a 19.00 los votantes que no sean de riesgo ni estén contagiados o hayan tenido algún contacto, y de 19.00 a 20.00 los contagiados y contactos estrechos. El doctor Sellarés cree que "es perfectamente posible que personas o bien que estén contagiadas o que sean asintomáticos se presenten a cualquier hora para no ser señalados".

Los presidentes, vocales y suplentes se están organizando en Twitter y en Telegram para pedir más seguridad. Su primera medida ha sido escribir una carta al Síndic de Greuges -el Defensor del Pueblo en Cataluña- con más de 3.000 firmas, en la que piden orientación para abordar esta situación. Uno de los firmantes, David, ha señalado, en COPE: "Nos parece injusto y peligroso estar allí, queremos denunciar esto. Estamos intentando movilizarnos para que se nos oiga y que alguien con más experiencia nos pueda orientar, estamos un poco perdidos". El Síndic ha hecho una comparecencia pública en la que valora que "la decisión de mantener la fecha del 14 de febrero y la previsión del Gobierno de que las personas contagiadas y los contactos estrechos puedan votar presencialmente en determinadas franjas horarias supone un riesgo grave para la salud pública".

Otro de los convocados como suplente, Ricardo, vive con su hermano, que siendo Síndrome Down y diabético es persona de riesgo, y con su padre de 87 años. Ricardo se pregunta, "si le pasa algo a mi hermano o a mi padre, ¿quién se responsabiliza de eso?"

Razones válidas para no estar en una mesa electoral

Las razones para no acudir a la mesa son las previstas por la Ley Electoral, que establece que no acudir cuando se es presidente o vocal de mesa es un delito penal penado con sanciones económicas o incluso meses de cárcel. Pueden renunciar los mayores de 65 años, las embarazadas a partir de seis meses, mujeres en baja de maternidad, personas al cuidado de un menor o de una persona discapacitada, ingresados en un hospital psiqiuátrico o en la cárcel, víctimas de un delito por el que se haya impuesto una orden de alejamiento a otra persona del mismo censo, trabajadores esenciales que estén de servicio ese día o personas que hayan formado parte de una mesa al menos tres veces en los últimos 10 años.

En caso de alegaciones por enfermedad, embarazo de riesgo, eventos familiares importantes, cambio de residencia u otros casos particulares, será la Junta Electoral de Zona la que decida. Por tanto, aunque la Generalitar dará orientaciones sobre las personas de riesgo, será cada Junta Electoral de Zona la que decida en cada caso.