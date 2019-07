PSOE y Podemos rompen las negociaciones en La Rioja a días de la investidura de Sánchez

El PSOE y Unidas Podemos (UP) intentan este jueves, "in extremis", desbloquear la investidura de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, con una reunión que se ha celebrado tres horas antes de la segunda votación en el Parlamento regional.

La reunión, que se ha iniciado a las 10:00 horas, tiene lugar después de que anoche, a las 23.00 horas, tras casi cuatro horas de negociación, las delegaciones de PSOE y UP decidieran retomar este jueves el encuentro al no haber alcanzado un acuerdo.

Podemos tumba a la candidata del PSOE en La Rioja en plena pugna Sánchez-Iglesias La única diputada de Podemos se suma a PP y Cs para impedir que el PSOE gobierne en la comunidad 16 jul 2019 - 13:12

"Tenemos una mañana interesante y prometedora", ha afirmado Andreu a los periodistas antes del inicio de la reunión, con el deseo de que "por fin haya una investidura para lograr un Gobierno progresista", por lo que "vamos a seguir hablando, estamos en la víspera, víspera, víspera".

Romero ha insistido en su deseo de que este jueves "el PSOE recupere la cordura que no tuvo ayer y no se levante de la mesa" porque, si hubiera sido por UP, se habrían quedado en la mesa de negociación toda la noche.

"Esperemos que hoy el PSOE no cometa la imprudencia de impedir que Concha Andreu sea presidenta del Gobierno de La Rioja y no impida que UP forme parte del Consejo de Gobierno", ha añadido.

Ha insistido en que no entiende el motivo por el que el PSOE "se niega en redondo" a esa posibilidad y se ha preguntado si "igual es que tiene miedo a lo que se pueda decir en el Consejo de Gobierno".

El voto de la diputada de UP por Podemos, Raquel Romero, es decisivo para que Andreu logre la mayoría simple que le permita ser investida presidenta del Gobierno riojano, en el que la coalición morada quiere tomar parte "al más alto nivel", con responsabilidades de consejerías.

Frente a ello, la propuesta del PSOE es que UP asuma las Viceconsejerías de Igualdad y de Reto Demográfico y la Dirección General de Vivienda, que se integrarían en la Consejería de Servicios a la Ciudadanía, lo que no satisface a la coalición, que quiere estar presente en el Consejo de Gobierno, a lo que no acceden los socialistas.

El voto negativo de Romero el pasado martes, día 16, hizo que no prosperase la candidatura a Andreu, que necesitaba el apoyo de 17 de los 33 escaños del Parlamento y logró uno menos: los 15 del PSOE y el de la diputada de UP por IU, Henar Moreno; mientras que votaron en contra los 12 del PP, los 4 de Ciudadanos y la parlamentaria de la coalición por Podemos.