Promotoras e inmobiliarias presentarán en Simed nuevas promociones del 16 al 18 de noviembre en Fycma

Los próximos días 16, 17 y 18 de noviembre regresa a Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) el principal evento del sector residencial y mayor plataforma comercial de viviendas de la costa mediterránea. Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, reunirá a las principales promotoras e inmobiliarias del ámbito nacional con una oferta de gran calidad que incluye vivienda nueva e inmuebles de segunda mano ubicadas en alrededor de 70 municipios nacionales e internacionales -con la presencia de Chile-, a lo que se suman otros productos como suelo o locales.

Así, con un variado catálogo y precios desde los 90.000 euros, cabe destacar el lanzamiento en el marco del salón de promociones situadas en la provincia de Málaga de promotoras y agencias como Ansan, Cosurán, Momentum Reim, Neinor Homes o Urbea.

De esta manera, Simed permite a los visitantes acceder en un mismo espacio a diferentes opciones en la búsqueda de su primera o segunda vivienda, una casa de vacaciones, si está explorando oportunidades para invertir, quiere reformar su vivienda o necesita de otros servicios relacionados.

Entre el amplio rango de precios, se encuentra desde oferta de viviendas prime y lujo, dirigida a pequeños inversores, para ahorradores que acceden a su primera vivienda, jóvenes y familias en búsqueda de alquileres competitivos en zonas en desarrollo, hasta parcelas urbanizables, activo que precisamente destaca este año con oferta de suelo en Granada, Cádiz y Málaga.

Al respecto, el Ayuntamiento de Málaga, a través del expositor del Instituto Municipal de la Vivienda, expondrá el Plan de Vivienda y Suelo de Málaga, la hoja de ruta en materia de promoción de vivienda protegida (pública y privada) para los próximos 5 años. El Plan contempla 4.100 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler y venta (2.700 en alquiler y 1.400 en venta).

Además, el Consistorio mostrará en su expositor la oferta de vivienda de protección oficial que actualmente promueve: 519 en construcción (476 en la primera fase de Universidad, 35 en la avenida Ingeniero José María Garnica y 8 en calle Zurbarán. Además, 571 se encuentran en licitación o proyecto (530 en la segunda fase del sector de Universidad mediante iniciativa público-privada, 20 en calle Mendizábal, 16 en calle Gómez Ocaña,10 en avenida Rosaleda y 5 en calle Haití). Asimismo, en el expositor de la Gerencia Municipal de Urbanismo se pondrá en valor el suelo del patrimonio municipal destinado a la construcción de viviendas.

En cuanto a la oferta de alquiler, los visitantes podrán conocer a través de una visita inmersiva cómo serán las futuras más de 900 viviendas que Lagoom Living desarrollará en barrios como Teatinos (Universidad), Distrito Zeta y Lagunillas; zonas claves en los que la promotora ayuda a la regeneración y puesta en valor de diferentes zonas de la ciudad. Por ejemplo, la futura promoción de VPO con 530 viviendas protegidas en régimen de alquiler situadas en la segunda fase del sector Universidad ofrecerá mensualidades que oscilan entre los 511 y los 611 euros.

SORTEOS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS

Además, los asistentes encontrarán en Simed descuentos de hasta 17.000 euros, sorteos y promociones exclusivas. En total serán más de 200 empresas y entidades participantes que también presentarán servicios, como proveedores de casas industrializadas, y complementarios a la compra de una vivienda.

Para dar a conocer toda la oferta, los expositores desplegarán diferentes herramientas como maquetas, vídeos y visitas inmersivas para mejorar la experiencia del cliente y que este pueda conocer mejor las propiedades. Cabe destacar que la superficie expositiva de Simed aumenta un 24 por ciento con respecto a 2022.

UBICACIÓN DE LA OFERTA

En cuanto a la ubicación geográfica de la oferta de Simed, el 35 por ciento del total se encuentra ubicada en diferentes puntos del territorio nacional con predominio de todo el litoral mediterráneo, caso de las provincias andaluzas Almería -capital y municipios como Mojácar-, Granada -Motril, Huétor Vega o Almuñécar- y también Sevilla -capital o Dos Hermanas- o Cádiz -Sotogrande, Chiclana de la Frontera, San Roque, Puerto de Santa María, Chipiona o Algeciras-, así como Alicante -San Juan, Denia o Altea-, Valencia, Mallorca, Valladolid o Madrid.

La oferta restante se ubica en Málaga, con protagonismo de la franja costera oeste -Marbella, Benalmádena, Torremolinos, Mijas, Manilva o Banahavís, entre otros- y de municipios de la provincia como Cártama, Pizarra, Casares, Coín, Alhaurín el Grande o Rincón de la Victoria. Cabe destacar que, en el plano internacional, este año también habrá oferta inmobiliaria ubicada en Chile.

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO COMPRADOR

Junto a ello, el salón congrega una oferta de contenidos específica destinada a los consumidores con el objetivo de orientar y guiar a los futuros compradores en la toma de decisiones que pueden afectar en su compra. Las ponencias tendrán lugar el sábado 18 de noviembre de la mano de la Unión de Consumidores de Málaga (UCE).

Simed está organizado por Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga. Son partners Aedas Homes, AQ Acentor, Gilmar Real Estate, Habitat Inmobiliaria, Lagoom Living, Suba y Urbania. Por su parte, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía; la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga son partners institucionales. Idealista es el portal inmobiliario oficial.

Además, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico TRADE de la Junta de Andalucía; Promálaga; Turismo y Planificación Costa del Sol; la Unión de Consumidores de Málaga y la Universidad de Málaga son colaboradores institucionales.

También colaboran Almar Consulting, Bilba, Exxacon, Metrovacesa, Neinor Homes, Prime Invest, Rebs-Real Estate Business School, Saloni, Unicaja Banco, Urbanitae, Agrojardín, Atalaya Team, Finnova e Increnta&Avanza. Y, en el apartado sectorial nacional e internacional, ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores), Fadeco Promotores, Association of International Property Proffesionals (AIPP), British Chamber of Commerce in Spain, European Association of Real Estate Professions (CEPI), International Real Estate Federation (Fiabci).