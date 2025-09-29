Prisión provisional para uno de los dos detenidos por la muerte de una joven en Badajoz

El Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los dos detenidos por la muerte de una mujer cuyo cadáver fue hallado en una vivienda de la capital pacense tras declararse un incendio en el inmueble.

Este hombre, vecino de la joven fallecida, es investigado por los presuntos delitos de homicidio e incendio doloso, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En cuanto al segundo investigado, padre del primero, la autoridad judicial ha acordado prorrogar su detención judicial ante la imposibilidad de tomarle declaración, ya que se ha mostrado indispuesto y ha necesitado asistencia médica.

Ambos han sido trasladados esta mañana desde la comisaría de Badajoz, donde permanecían detenidos tras su arresto este pasado sábado, al Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz para que prestaran declaración.

El más joven se ha acogido a su derecho a no declarar y el segundo, que se ha mostrado indispuesto, volverá al juzgado para prestar declaración.

La causa está decretada de manera expresa secreta y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz continúa con la investigación, han informado las mismas fuentes.