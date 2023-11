Un precio muy caro por una sonrisa en la investidura: los independentistas ya aprietan a Pedro Sánchez

Fue una primera jornada muy, pero que muy, intensa en el Congreso de los Diputados. "Acuerdo a acuerdo", así de claro se lo han dejado a Pedro Sánchez en un discurso amenazante de la líder de Junts en el Congreso. Miriam Nogueras ha empleado un tono duro para inquirir al candidato a reeditar el Gobierno. Le ha preguntado si está dispuesto a cumplir de manera íntegra el pacto entre el partido independentista y el PSOE. En Moncloa no temen que esas amenazas de JxCat vayan a traducirse en una abstención que obligue a una segunda votación el sábado. Dicen que están tranquilos ante lo que pueda pasar este jueves.

Los independentistas ya aprietan

El alto mando socialista ha podido controlar la sobrerreacción de Junts y devolver las aguas a su cauce a 24 horas de la votación de la investidura de Pedro Sánchez. El incidente que obligaba a intervenir a la misma Moncloa, además del número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha evidenciado para muchos la necesidad de extremar la prudencia y atisbar la inestabilidad del tablero en el que se mueven. Ya saben los socialistas que cualquier palabra que los de Carles Puigdemont consideren fuera de lugar puede provocar una crisis.

Audio





A las 09:00 horas de este jueves, Bildu abrirá la sesión plenaria, sin llevar ningún acuerdo por escrito con Pedro Sánchez para apoyar su reelección, a diferencia del PNV, que será el siguiente grupo en intervenir, además del mixto y del PSOE. El candidato cerrará el debate que dará paso a la votación pública y por llamamiento, en la que lograra la confianza del Congreso. En total: 179 votos a favor frente a 171 en contra. En caso de que algún grupo se abstuviera, la reelección iría a la segunda vuelta y se tendría que prolongar hasta el sábado.

Un precio muy caro

Los dos socios independentistas catalanes dejaron claro a Pedro Sánchez que su legislatura no va a ser sencilla. Gabriel Rufián señalo que Esquerra no tenga fe, sino que tiene "memoria". "La diferencia entre que usted escuche a García Page o a Zapatero depende de la fuerza que tengamos para obligarle a escuchar al segundo y no al primero". Esta advertencia venía a colación de afirmar que el independentismo tiene "capacidad para obligar a acabar con la represión hoy y a que les vote en un referéndum mañana".

?? Gabriel Rufián saca la bandera del referéndum en el Congreso de los Diputados y avisa a Sánchez:



??? "Nosotros tenemos la capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy o para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana"#InvestiduraEnCOPEpic.twitter.com/m8Np0RLcyu — COPE (@COPE) November 15, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha sido después cuando Junts ha expresado su total malestar por el discurso de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Tras una reunión de urgencia entre Míriam Nogueras y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, la portavoz de JxCat ha recriminado al candidato la falta de "valentía" en su discurso sobre la ley de amnistía: "No tiente a la suerte con nosotros, porque no le funcionará". Le recordó que la "estabilidad" de la legislatura deberá ganársela "acuerdo a acuerdo" y que "si no se avanza", no darán "apoyo a ninguna iniciativa que se presente desde su Gobierno".

La oposición

Esta vendrá desde Partido Popular y Vox, que se han mostrado muy contundentes contra la investidura que, salvo sorpresa, se completará este jueves. Alberto Núñez Feijóo cargó con dureza contra el presidente en funciones afeándole su falta de coherencia tirando de hemeroteca. Algo que bautizó como "palabra de Sánchez": "Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Pónganse como quieran, si tan seguros estuvieran de que lo que trae ahora se va revalidar en las urnas, ¿por qué no deja que los españoles voten?".

Santiago Abascal no dio opción a la réplica tras calificar de "golpe de Estado" los movimientos de Pedro Sánchez para lograr los acuerdos que le permitan ser investido este jueves. En un discurso durísimo, el líder de VOX le compara con Hugo Chávez o Adolf Hitler y le dice que "se merece el banquillo de los acusados, por atacar la Constitución": "Es el camino que ha empezado el partido socialista. No es retórica. Es el inicio de una tiranía. Es importante que coincidamos en ello para aplicar los remedios constitucionales necesarios". Avisó al PP de que si no frena la amnistía en el Senado, sus pactos autonómicos corrían riesgo.

Los anuncios de Pedro Sánchez

El candidato a la Presidencia enumeró durante su discurso de investidura sus compromisos para los próximos cuatro años en caso de reeditar el Gobierno. Los que más trascendieron fueron el anuncio de extender la rebaja del IVA a los alimentos hasta junio de 2024, el transporte público gratuito para menores, jóvenes y desempleados a partir del 1 de enero, impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica, asumir una parte de la deuda de las comunidades autónomas con independencia de que estén acogidas al FLA y reducir la jornada laboral a las 37,5 horas semanales.





Más allá de la medida más polémica, conceder la amnistía a las personas encausadas por el procés, también anunció mejoras en el acceso a la vivienda, aumentando el bono para el alquiler e impulsando una línea de avales para permitir cubrir hasta el 20 por ciento de la hipoteca, reforzar la atención primaria, ampliando la cartera de servicios públicos, ampliar el permiso de paternidad y maternidad a las 20 semanas, revalorizar las pensiones con forma al IPC, reforzar el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los trámites administrativos, y trabajar en España y Europa para reconocer el Estado palestino.