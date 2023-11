ERC saca la bandera del referéndum y Junts advierte a Sánchez de que "no tiente a la suerte"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha dirigido a las filas del PP durante su intervención, defendiendo que "Sánchez no va a ser presidente porque tenga a Junts y a ERC a su lado, sino porque les tiene a ustedes enfrente", además de señalar que lo único que los votantes de PSOE, Sumar, PNV, Junts y ERC tienen en común es "querer frenar" a las derechas. "Llevan 46 años diciendo que España se rompe", ha afirmado Rufián. "España se ha roto con el PC, con la Constitución, en el Estatuto de las autonomías, con las negociaciones con ETA…”, ha enumerado Rufián. "España se rompe ahora por la amnistía. Cada vez que han dicho que España se rompió es que simplemente ustedes perdían".

También ha aprovechado para criticar duramente el poder judicial porque dice que la derecha española lo utiliza "para ganar con togas lo que pierde con votos". "La guerra judicial de este país es un montón de jueces de barra de bar al servicio del PP y Vox", apuntaba, antes de leer una lista de condenas, y además criticar al juez García Castellón por imputar a Marta Rovira en el caso Tsunami por terrorismo. "Negar la guerra judicial es como negar que sale el sol cada día. Y esta guerra existe porque la derecha se cree que todo esto es suyo", ha añadido.

El portavoz de ERC ha acusado de nuevo a la derecha española de "mal perder", dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo, por defender las protestas ultras contra la amnistía que se han celebrado durante estas semanas en la sede socialista de Madrid: "Siempre se repite la misma fórmula cuando la derecha pierde: guerra judicial, fachas en la calle y mentiras en la tele".





Rufián también se ha dirigido a las filas de Junts en su discurso. "Dicen que han logrado un pacto histórico, una amnistía, un acuerdo con el PSOE donde dicen que no están de acuerdo con el PSOE, han conseguido que se reconozca que hay un conflicto político en Cataluña. Enhorabuena. Les prometo que cuando el PSOE intente engañarles, que lo intentará, nuestro compromiso es que no diremos jamás que la culpa es de ustedes, siempre diremos que la culpa es de quien es, del PSOE", ha afirmado.

En las últimas semanas, la derecha y ultraderecha han hecho alusiones a la amnistía, y Rufián no ha dudado en criticarlo. "Se ha dicho que la amnistía es inmoral, y la peor amenaza a la democracia. Decir eso después del 23-F, del 11-M, de las cloacas, de los asesinos machistas... es no tener vergüenza", ha defendido. "También que rompe la igualdad entre los españoles y que es mentir. Mentir a los españoles, es decir, que va a subir la pensiones y recortarlas en 33.000 millones de euros. Mentir a los españoles, es decir que había sido ETA, y no era".

Dirigiéndose a Pedro Sánchez, ha dicho que no es que Esquerra no tenga fe, sino que tiene "memoria". "La diferencia entre que usted escuche a García Page o a Zapatero depende de la fuerza que tengamos para obligarle a escuchar al segundo y no al primero". Sobre esto, Rufián ha afirmado que el independentismo tiene "capacidad para obligar a acabar con la represión hoy y a que les vote en un referéndum mañana". "La solución debe ser incidir y avanzar en la derogación de la ley mordaza, en topar los tipos de interés en las hipotecas variables, en subir el impuesto a la banca, en que la Iglesia asuma responsabilidades porque un abuso no es un pecado a perdonar es un delito a investigar", ha enumerado Rufián.

Reunión Nogeras - Cerdán

Ha sido después cuando Junts ha expresado su total malestar por el discurso de Sánchez en el Congreso de los Diputados, no ha sentado bien en Junts per Catalunya. La formación independentista ha trasladado su malestar a la delegación socialista y se ha convocado una reunión de urgencia entre Míriam Nogueras, portavoz de Junts, y Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y la persona a quien Pedro Sánchez encomendó la misión de cerrar el acuerdo de investidura con Junts en Bruselas.

Las referencias del presidente en funciones a la amnistía se han interpretado como un menosprecio al acuerdo pactado entre ambas formaciones, y se ha avanzado que el discurso de Míriam Nogueras será de tono duro. El partido ha evitado dar una respuesta a si el súbito desencuentro con el PSOE puede hacer temblar el compromiso para apoyar la investidura de Sánchez.

A continuación, Gabriel Rufián ha intervenido para replicar a Sánchez. “Guste más o menos, ni nosotros vamos a desaparecer, ni ustedes lo van a hacer. Así que hagamos nuestro trabajo, que es la política y negociación. La buena noticia es que todos los que votaremos mañana su investidura apostamos por lo mismo, sean obligados o no”.

El portavoz de Esquerra también ha afirmado que hay muchas formas de ser catalán. “Ser independentista es una forma de catalanismo más. Hay muchas formas de ser catalán y de ser independentista. Lo que no podemos hacer es pedir que España reconozca nuestra pluralidad cuando nosotros no somos capaces de reconocer nuestra pluralidad interna”.

Miriam Nogueras a Sánchez: "Su discurso no ha sido un discurso valiente"

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha recriminado a Sánchez la falta de "valentía" en su discurso sobre la ley de amnistía. "No tiente a la suerte con nosotros, porque no le funcionará. Su discurso no ha sido un discurso valiente. Ahora tiene la oportunidad de responderme y decirme exactamente qué van a hacer. Su responsabilidad era encontrar la manera de respetar el marco que usted y nosotros hemos acordado, y de hacer honor a lo que hemos escrito", ha declarado.

"Hemos pasado muchas horas trabajando en el marco del acuerdo. Un acuerdo en el que no aparece ni una sola vez la palabra 'diálogo', y sí la palabra 'negociación'. Un acuerdo firmado por ustedes, en el que no se habla de 'reencuentro', de 'perdón' ni de 'medidas de gracia", ha asegurado la diputada. "La amnistía es otra cosa. Una ley y una desjudicialización de la política", ha terminado.