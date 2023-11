"Palabra de Sánchez": un irónico Feijóo tira de hemeroteca para afear a Sánchez falta de coherencia

El presidente del PP ha respondido a Sánchez de manera muy contundente.

Ha empezado exponiendo que "si el PSOE quiere dejar huérfana a la mayoría, es su decisión, pero yo no lo haré". Feijóo ha dejado claro que "él si puede mirar a la cara a los españoles".

A continuación, ha cargado con dureza contra el presidente en funciones afeándole su falta de coherencia tirando de hemeroteca. Algo que ha bautizado, con ironía, como "palabra de Sánchez".





Así ha tirado de hemeroteca Feijóo

Feijóo le ha recordado a Sánchez que dijo que "no podría dormir tranquilo con Podemos en el Gobierno".

Y, posteriormente, el partido dirigido por Pablo Iglesias terminó en la coalición del Ejecutivo.

También le ha recordado que Sánchez aseguró que no iba a permitir que "la gobernabilidad de España dependa de los independentistas". Y todo hacer indicar que mañana Sánchez será investido con el apoyo, entre otros, de Esquerra Republicana o de Junts, partidos que persiguen la independencia de Cataluña.

Además, el presidente del PP le ha recordado a Sánchez que también aseguró que con Bildu "no iban a pactar", que sentía "vergüenza de que un político indultara a otros políticos" o que Sánchez "se comprometió a traer al señor Puigdemont para que rinda cuentas ante la Justicia".





Seguirán las movilizaciones

El presidente del PP, además, ha anunciado que su partido seguirá convocando movilizaciones como la de este pasado domingo en Madrid: "No señorías, no nos callamos. Y va a tener que escucharnos hoy y cada día. Esa España silenciosa y resignada que desean, no la van a tener. La van a escuchar en las plazas como el pasado domingo, con una concentración sin precedentes en la democracia. En las instituciones en las que tenemos el honor de gobernar".





Uno de los momentos más duros

Feijóo ha sido muy duro a la hora de calificar la investidura de Sánchez: "Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas. Pónganse como quieran, si tan seguros estuvieran de que lo que trae ahora se va revalidar en las urnas, ¿por qué no deja que los españoles voten? En segundo lugar, esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre".





Sobre la aministía

Uno de los temas más polémicos de esta investidura es, sin duda, el de la amnistía.

Sobre ella, Feijóo ha asegurado que "no mejora la convivencia". De hecho, el presidente del PP ha preguntado, de manera irónica, que "¿por qué si es tan buena, no la aprobaron hace tiempo?". Y a esto ha añadido que la amnistía "no va a mejorar la convivencia, sino que la va a destruir, sobre todo, en Cataluña".

También ha querido dejarle claro a Pedro Sánchez que una de las cosas por las que se va a recordar a Sánchez será por el perdón a Puigdemont: "de su paso por la presidencia queda el recuerdo del expresident Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación. A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro".





Sobre el lawfare

También Feijóo ha querido hacer referencia a ese 'lawfare' del que tanto se ha hablado estos días a raíz del acuerdo firmado por el PSOE con Junts, cambio del apoyo a la investidura de Puigdemont.

Un acuerdo que recogía, entre otras cosas, uno de los postulados del independentismo catalan sobre que la justicia española habría perseguido a políticos independentistas: "Nos negamos a afirmar que la justicia española practica la guerra sucia. España es un Estado de Derecho, no le debe nada a nadie".

Además, Feijóo ha añadido que "los españoles no tenemos que pedirles perdón, es más, es el señor Sánchez quien debe pedir perdón a los catalanes constitucionalistas, a los fiscales que velaron por el orden judicial y también a sus votantes".