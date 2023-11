Abascal asegura que España está viviendo el inicio de una tiranía: "¿Quién respetará las leyes?"

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha pronunciado un discurso durísimo contra Pedro Sánchez.

Con un arranque que ya adelantaba lo que iba a venir después: "Nunca había encontrado esta tribuna tan pringada de cinismo".

A partir de aquí, todo han sido ataques directos al líder del PSOE.

"Les voy a hablar de las responsabilidades que no tenemos, ni tiene este Parlamento", ha continuado Abascal. "No puede coaccionar al poder judicial, no puede actuar como una cámara constituyente y no puede derogar la Constitución con una ley de amnistía", ha zanjado el líder de VOX.

Abascal le ha preguntado a Sánchez que "si este Parlamento no respeta las leyes, ¿quién va a respetarlas?".

Esto, en referencia, entre otras cosas, al pacto que el PSOE ha firmado con Junts a cambio de que el partido independentista apoye la investidura de Sánchez. Abascal le ha recordado al líder del PSOE que ha pactado "con un prófugo de la Justicia en el extranjero".





Pasará a la historia

Para Abascal, Sánchez pasará a la historia como una de esas personas nefastas.

Pero ha subido el tono con la siguiente comparación: "¿Cuántos crímenes e injusticia pueden causar las ambiciones más bajas de un sólo ser humano? La ambición desmedida de un personaje capaz de todo, con tal de aferrarse a un sillón. Usted se merece el banquillo de los acusados, por atacar la Constitución como está haciendo", ha expuesto el líder de VOX.

Y ha continuado: "acuso a Sánchez de intentar subvertir el orden Constitucional y preparar un golpe con las minorías independentistas. Es el camino que ha empezado el partido socialista. No es retórica. Es el inicio de una tiranía. Es importante que coincidamos en ello para aplicar los remedios constitucionales necesarios. Con apareciencias de legalidad, llegaron al poder personajes como Chávez o Hitler. Hitler también llegó al poder con unas elecciones. Con la dictadura de los votos han llegado al poder estos personajes".





Tirando de hemeroteca

Abascal, como Feijóo, también ha querido recordar episodios pasados a Sánchez: "La amnistía es ilegal y no tiene cabida, palabra de Pedro Sánchez", ha pronunciado el líder de VOX, Abascal. A lo que ha añadido: "¿De dónde se ha escapado usted?"

Por último, Abascal ha asegurado que Sánchez "tiene problemas de conciencia y que eso está diagnosticado".

Y ha añadido: "su acuerdo de investidura no es Constitucional. Van a presidir un Gobierno ilegal. Porque si no se respetan a si mismos, a sus ideas... ¿cómo vamos a pretender que ustedes respeten la ley o la patria? La ley de amnistía, deslegitimará todo nuestro ordenamiento jurídico. Van a amnistiar a los que llevaron a Cataluña al casi enfrentamiento civil".