El PP pide la dimisión de Puente y este se declara víctima de 'bullying' político

La víctimas de Adamuz se manifiestan ante el Congreso donde se pide la dimisión de Puente

La gestión del accidente de Adamuz ha provocado un duro enfrentamiento en el Congreso de los Diputados entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el Partido Popular. Mientras las víctimas exigían justicia en el exterior, en el hemiciclo, la diputada popular Miriam Guardiola ha exigido responsabilidades al ministro por la tragedia. "Con 46 familias rotas, usted ya no debería estar sentado ahí", le ha reprochado Guardiola, añadiendo: "Pero mientras que esté, compórtese usted como un ministro y no como un hooligan".

Cruce de acusaciones en el hemiciclo

El ministro ha respondido eludiendo las exigencias de soluciones al parón del AVE en Andalucía y la asunción de responsabilidades por la tragedia. Óscar Puente ha acusado al PP de usar a las víctimas y se ha declarado víctima de su estrategia política. "Son ustedes un partido que se dedica al bullying político, mediático y judicial, y así seguirán ustedes hasta la próxima derrota electoral", ha sentenciado el ministro.

Con 46 familias rotas, usted ya no debería estar sentado ahí" Miriam Guardiola Diputada del PP

Durante su intervención, Puente también se ha quejado de unos supuestos recortes en la Universidad de Sevilla para intentar desviar las críticas. Mientras la bancada del PP le exigía a gritos la dimisión, el ministro ha acusado a los populares de "hacer demagogia" e "interferir en la investigación abierta" por el accidente de Adamuz.