Fidel y Liliana Sáez, hijos de Nati, fallecida en Adamuz: "Los servicios de emergencias actuaron de la mejor de las maneras; días después nadie nos soltó la mano"

Cuando se cumplen tres meses del accidente ferroviario de Adamuz, los hijos de Natividad de la Torre, una de las víctimas mortales, han pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Así, Fidel y Liliana Sáez han rendido un emotivo homenaje a su madre, quien viajaba en el tren para llevar a sus nietos a ver el musical de El Rey León en Madrid como un regalo. "Eran los primeros ocupantes después del maquinista", ha recordado Fidel sobre el fatídico viaje.

Ambos hermanos han descrito a su madre como una mujer "entregada al mundo", a los necesitados y a su familia. "Quería hacer feliz a sus nietos con este viaje y disfrutar de ellos, porque decía que le quedaban poquitos años", ha expresado Liliana. Por su parte, Fidel ha destacado la profunda huella que dejó Natividad, enfermera de profesión: "Mi madre ha vivido por y para su familia, por y para el necesitado, y por y para el que ella ha podido ayudar".

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Una 'montaña rusa' de emociones

Liliana Sáez ha confesado vivir en una "montaña rusa" de emociones desde la tragedia. "Me he dado cuenta en estos meses que he vivido todo tipo de emociones", ha explicado, añadiendo que a veces se siente como una mera espectadora de su propia vida. "Tengo la sensación a veces de que soy espectadora de esa vida, no la vivo con la misma plenitud con la que antes lo hacía. Estoy segura que volveré a hacerlo, pero es cuestión de tiempo", ha manifestado.

Fidel ha compartido una creencia íntima sobre los últimos momentos de su madre, asegurando que su fe la llevó a proteger a los pequeños. "Mi madre iba rezando el rosario y sacó su escudo protector. Era el tiempo de todos, pero Dios le dijo: Nati, has hecho tanto bien que te vas a venir conmigo", ha relatado. También ha informado sobre la recuperación de sus hijos, especialmente de su hija, que 'ya ha podido dejar la silla de ruedas" tras la fractura de fémur que sufrió.

Fidel y Liliana Sáez, hijos de Nati, fallecida en el accidente de Adamuz, en 'Herrera en COPE'

Críticas a la polarización política

Tanto Fidel como Liliana, que es enfermera de emergencias, han defendido la actuación de los servicios de emergencia a pesar de la "descoordinación" inicial. "Mi experiencia es positiva", ha afirmado Liliana. Ambos han sido muy críticos con la politización de la tragedia. Fidel ha sido tajante al respecto: "No se puede mentir y polarizar más, y poner a la sociedad tan encontrada".

Los hermanos han lamentado que el siniestro se utilice como arma política. "Si una tragedia no consigue unirnos, si esta tragedia y las tragedias que me han precedido nos están separando, mal vamos", ha reflexionado Liliana. Fidel ha anunciado que están valorando crear una "asociación de familiares de víctimas" que podría llamarse "46 rosas y 1000 espinas", pidiendo que se centren los esfuerzos en "que esto no vuelva a suceder".