La Policía aún no ha recibido órdenes de Marlaska sobre posibles multas por no llevar mascarilla

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la orden del Ministerio de Sanidad que regula el uso generalizado de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. El uso de mascarillas será obligatorio desde este jueves en espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros para los mayores de seis años y recomendable para los niños de entre 3 y 5 años. El BOE no habla de posibles sanciones para aquellos que incumplan esta nueva norma.

De hecho, la Policia tampoco ha recibido aún indicaciones desde el Ministerio de Interior sobre qué hacer a partir de mañana acerca del uso obligatorio de las mascarillas. A lo largo de esta tarde habrá una instrucción del departamento de Marlaska sobre esta cuestión. Será un trabajo más propio de agentes de policía local. De hecho, la policia municipal de Madrid ha publicado ya su primer mensaje en Twitter recordando la orden que publica el BOE este miércoles.

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, publicada en el B.O.E. hoy día 20, informando en el art. 3, de la obligación de usar mascarillas en espacios abiertos y públicos cerrados, para personas de 6 años en adelante, a partir de mañana día 21 de mayo.#COVID19#UsaMascarillapic.twitter.com/wcbOA64OZJ — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) May 20, 2020

Los municipales sí adelantan a COPE que van a hacer un trabajo didáctico. Lo mismo ocurrirá con la Policia Nacional y en menor medida la Guardia Civil, ya que su competencia no son los grandes lugares de concentración. Será un trabajo hecho con proporcionalidad y sentido común. ¿Habrá denuncias? En un caso extremo no se descarta. Como por ejemplo, por desobediencia en el caso de que alguien se niegue a ponerse la mascarilla. Pero aquí mas que nunca hay que asumir esta norma - dicen - como un deber ciudadano que afecta a la salud de los demás, tal como ocurrió con el tabaco.