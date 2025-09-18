Ángel Expósito enciende 'La Linterna' desde La Palma cuatro años después de la erupción del Cumbre Vieja

Se cumplen 4 años de la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma. Hasta la isla se ha desplazado un equipo de 'La Linterna' de COPE, capitaneado por Ángel Expósito, que este jueves emite el programa en directo desde allí.

El director de 'La Linterna' recuerda que las consecuencias siguen estando presentes, tanto en clave económica, como de vivienda y en materia de salud.

"Se notan las consecuencias económicas porque aquí se queja la gente de que sobre todo las plantaciones, los campos de plátanos están completamente abandonados y no ha habido manera de recuperar nada ni de recibir ayudas.

Se calcula que 2000 personas tuvieron que irse a vivir a barracones y muchos de ellos siguen viviendo en allí porque o no pueden comprarse o no se han construido viviendas definitivas.

Y se quejan también de efectos psicológicos. Hay gente que sigue teniendo el trauma de ver cómo te vas a morir aplastado por rocas de lava o directamente por la lengua", ha relatado Expósito.