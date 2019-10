El polémico rifirrafe de Risto Mejide por “defender” a Laura Escanes frente a una independentista

El famoso presentador Risto Mejide se ha vuelto a mostrar, una vez más, duro y contundente en las redes sociales al hablar sobre el independentismo. Fiel a su estilo, comentó sin arrugarse los lamentables hechos que le habían ocurrido a una compañera de su programa cuando cubría una manifestación en Barcelona.

Ocurrió en 'Todo es mentira', el programa de Cuatro que dirige Risto Mejide. Una reportera, Eva Francisco, cubría la manifestación del pasado jueves 17 de octubre cuando tuvo que retirarse por sentirse indispuesta.

Todo ocurría con normalidad hasta que, en pleno directo, comenzó a sufrir el boicot y agresiones por parte de un grupo de manifestantes convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR) para apoyar a los presos independentistas.

La periodista de Mediaset se encontraba en una plataforma habilitada para la prensa cuando comenzaron a arrojarle todo tipo de objetos como latas con líquidos y le gritaban “prensa española, manipuladora”.

“Esta semana, Ana Francisco ha sido agredida, insultada, zarandeada, le han lanzado latas (llenas) y se ha jugado el tipo, como tantos compañeros, para informarnos. Y ahora, le llaman falsa, ridícula y le acusan de hacerse la víctima”, compartió Risto Mejide en redes sociales.

El diario ara.cat afirmaba que la periodista realizó un “numerito ridículo” de “cinismo, sensacionalismo y farsa”. El presentador quiso responder a estos comentarios en Twitter con un tajante “Sois escoria”.

El publicista ha defendido, más de una vez, con 'uñas y dientes' a su mujer, la influencer Laura Escanes de ataques independentistas. Un usuario le preguntó a Risto si también defendía al fotoperiodista de 'El País' detenido y puesto en libertad por realizar una foto al arresto de un manifestante. Risto hizo un alarde de la libertad de expresión y contestó a esta tuitera de forma tajante “defiendo a quien me da la gana cuando me da la gana, señora”. El tuit, compartido ya por miles de usuarios, lo cerró irónicamente con un “si quiere que le ladren cuando usted lo pida, hágase con un perrito faldero”.

Defiendo a quien me da la gana cuando me da la gana, señora. Es una cosa muy extraña y exótica que se llama libertad. Si quiere que le ladren cuando usted lo pida, hágase con un perrito faldero. https://t.co/WoFbmrm1aV

Además, Risto ha criticado en más de una ocasión que hay muchos tuiteros que critican airadamente en las redes por no estar de acuerdo con la sentencia del procés. “Alucino la rapidez con la que la gente es capaz de leerse las 493 páginas de una sentencia judicial. Para que luego digan que en este país no se lee”, volvió a tirar de ironía.

Otra polémica vino cuando entre la basura de una de la manifestaciones frente a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona encontraron un libro de Risto Mejide.

A mí me la suda lo que hagan con MIS libros. Más si me ponen junto a grandes como @amelanovela. Si no quieren leerlos, allá ellos. Si no les gustan, pues igual tienen hasta razón. Pero a mí me educaron para AMAR los libros. Por eso, como acto simbólico me parece VERGONZOSO. https://t.co/zJUZcyPGKW