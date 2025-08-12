COPE
Antonio Pérez Henares 'Chani' analiza la hispanofobia y defiende el legado de España en 'Herrera en COPE'

El periodista y escritor de Guadalajara ha pasado por los micrófonos de COPE este martes 12 de agosto

Entrevista de Antonio Herráiz al periodista Antonio Pérez Henares 'Chani'
Escucha la entrevista completa del periodista y escritor Antonio Pérez Henares 'Chani' en Herrera en COPE

Redacción digital

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa a España de genocidio: "No fundaron civilizaciones, iniciaron masacres". Esta hispanofobia está muy extendida en la mayoría de líderes de la izquierda sudamericana. ¿Está justificada? ¿Es compartida por la población? Antonio Herráiz ha entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' al escritor y periodista Antonio Pérez Henares “Chani” para responder a esta y otras cuestiones.

El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro

EFE

El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro

"Chani" ha formado parte de la expedición 'España rumbo al sur' y está recién aterrizado de Colombia, por lo que sabe de primera mano el ambiente que se respira en Hispanoamérica en estos momentos.

