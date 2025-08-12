Antonio Pérez Henares 'Chani' analiza la hispanofobia y defiende el legado de España en 'Herrera en COPE'
El periodista y escritor de Guadalajara ha pasado por los micrófonos de COPE este martes 12 de agosto
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa a España de genocidio: "No fundaron civilizaciones, iniciaron masacres". Esta hispanofobia está muy extendida en la mayoría de líderes de la izquierda sudamericana. ¿Está justificada? ¿Es compartida por la población? Antonio Herráiz ha entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' al escritor y periodista Antonio Pérez Henares “Chani” para responder a esta y otras cuestiones.
"Chani" ha formado parte de la expedición 'España rumbo al sur' y está recién aterrizado de Colombia, por lo que sabe de primera mano el ambiente que se respira en Hispanoamérica en estos momentos.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
"El voto de José Luis Ábalos es clave para el futuro de las leyes que prevé aprobar el Gobierno"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño