Antonio Pérez Henares 'Chani' analiza la hispanofobia y defiende el legado de España en 'Herrera en COPE'

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa a España de genocidio: "No fundaron civilizaciones, iniciaron masacres". Esta hispanofobia está muy extendida en la mayoría de líderes de la izquierda sudamericana. ¿Está justificada? ¿Es compartida por la población? Antonio Herráiz ha entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' al escritor y periodista Antonio Pérez Henares “Chani” para responder a esta y otras cuestiones.

EFE El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro

"Chani" ha formado parte de la expedición 'España rumbo al sur' y está recién aterrizado de Colombia, por lo que sabe de primera mano el ambiente que se respira en Hispanoamérica en estos momentos.