Paco López, en Deportes COPE: "La igualdad marca la Segunda División, pero el equipo está preparado"

El Leganés debuta este domingo en la temporada 205-2026 y lo hace jugando contra el Huesca en El Alcoraz. Un equipo pepinero que tendrá como gran objetivo regresar a Primera División tras descender la campaña pasada. Y la directiva del conjunto madrileño ha confiado esa tarea a Paco López, que ha pasado este martes por los micrófonos de Deportes COPE.

"Como sabemos todos, los resultados de pretemporada no dicen mucho. Pero nos sirven sentar las bases del equipo y para observar la gran actitud, el compromiso y la implicación que los jugadores están teniendo", empezó diciendo el nuevo entrenador del Leganés.

Paco López analizó lo exigente que es la Segunda División y dijo: "La igualdad es el denominador común de estas últimas temporadas, pero creo que esta temporada lo será un puntito más. Pero el equipo está preparado".

El técnico pepinero también repasó el mercado de fichajes. "Las últimas semanas del mercado de los mercados de fichajes siempre son una locura. Pero yo intento poner el foco en lo que tenemos y hasta que nadie diga lo contrario, Juan Cruz es uno más de la plantilla. Ha tenido algunos problemas y sabemos cuál es su situación, pero estamos centrados en trabajar", explicaba sobre la continuidad de Juan Cruz.

Y sobre la salida de Diomande dijo: "Es un jugador de un nivel alto. Me parecía difícil que alguien pusiera esa cantidad de oros que ha puesto por un chaval de 18 años y es sorprendente. Tenemos que adaptarnos a su salida y centrarnos en que tenemos una plantilla competitiva".