DIRECTO |  Los CDR animan a una movilización permanente: "Ahora es la hora de la desobediencia"

12:28h | Numerosos manifestantes independentistas han cortado las principales arterías de Barcelona en protesta por la sentencia del caso del procés y han interrumpido por espacio de casi una hora el servicio de tranvía entre María Cristina y Zona Universitaria, según ha informado la Guardia Urbana a través de su cuenta de Twitter.

Los manifestantes han cortado la avenida Diagonal, una de las principales vías de entrada y salida de Barcelona, en varios puntos de la misma.

También La Rambla en ambos sentidos, el paseo Lluís Companys también en ambos sentidos, el lateral del paseo Vall d'Hebron a la altura de Sant Rafael, la avenida del Paral·lel, la Via Augusta o la Ronda Litoral a la altura de Poblenou en sentido Llobregat.

Asimismo, se ha visto cortado el tramo del tranvía de estas tres líneas entre Pius XII y Zona Universitaria.

Si t'has de moure per Barcelona, segueix aquests consells:



��Evita circular amb vehicle privat per la ciutat

��Fes servir el transport subterrani ��

��Evita circular per les dues RONDES de la ciutat i

— Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) October 14, 2019

12:25h | La A-7 está cortada en Tarragona en sentido norte por manifestación

⚫ L'A-7 està tallada a Tarragona en sentit nord per manifestació.

12:22h | Colocan una pancarta de apoyo a los políticos presos en el Ayuntamiento de Badalona. Albiol asegura que él mismo ha tenido que izar la bandera de España después de que fuera bajada en el Ayuntamiento de Badalona

El alcalde del psc de #Badalona permite que los independentistas descuelguen la bandera de España ��. Mientras nosotros estemos en el Ayuntamiento eso no pasará jamás. Por eso, personalmente he vuelto a izar la bandera nacional.

12:16h | Los CDR animan a una movilización permanente: "Ahora es la hora del pueblo". En un comunicado colgado en las redes sociales, han afirmado: "Ahora es la hora de la desobediencia". "El pueblo manda y el Govern obedece, ya está bien de acatar las leyes, las sentencias y la represión", han dicho, señalando que es la hora del poder popular y que solo la autoorganización puede liderar la propuesta.

La vostra sentència serà la vostra condemna.



✊ És l'hora d'alçar-nos contra el feixisme autoritari de l'estat espanyol i els seus còmplices.



�� És l'hora de la #RevoltaPopular.



— CDR Catalunya (@CDRCatOficial) October 14, 2019

12:09h | Los CDR animan a una movilización permanente: "Ahora es la hora del pueblo". Además, más de un centenar de personas se concentran ante el Palau de la Generalitat la mañana de este lunes para protestar contra la sentencia a los líderes soberanistas catalanes.

12:07h | El presidente del Parlament, Roger Torrent, diputados de JxCat, ERC y los comuns, y decenas de trabajadores de la Cámara catalana se han concentrado este lunes en la escalera presidencial del Parlament para protestar contra la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo, y han recordado especialmente a la expresidenta Carme Forcadell.

12:02h | Madrileños por el derecho a decidir" convocan una concentración en la Puerta del Sol para esta tarde. También han convocado para este miércoles a las 19.30 horas una concentración en la Puerta del Sol para pedir la absolución de los miembros del Gobierno autonómico catalán.

NO hubo violencia, NO hubo tumulto. Lo vimos TODXS! No podemos aceptar este relato que NO existió!



Esta sentencia es un castigo a más de dos millones de catalanes y un aviso contra cualquier forma de disenso!



— MadridDerechoDecidir (@MadriDecidirCAT) October 14, 2019

11:56h | Òmnium marcha hacia el TSJC y avisa: "La respuesta a la sentencia solo puede ser la reincidencia"

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha llamado este lunes a marchar desde la sede de la entidad hacia la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y han avisado tanto él como el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, en un mensaje de audio: "La respuesta a la sentencia sólo puede ser la reincidencia".

Ens reunim d'urgència per guiar els propers passos. Aquesta sentència és un cop al sistema democràtic i a les llibertats. Cal que responguem al carrer de forma pacífica, massiva i democràtica. Acompanyeu-nos!

11:50h | Los múltiples cortes de calles y avenidas de Barcelona están afectando a numerosas líneas de autobús de la ciudad que deben desviarse por vías alternativas o dar la vuelta, mientras que el metro funciona con normalidad. Se trata de los autobuses que circulan por la Ronda de Dalt, a la altura de Montbau; la avenida Diagonal, a la altura de las facultades universitarias; la Via Laietana y las Ramblas.

También están teniendo problemas para realizar sus trayectos habituales líneas de autobús que pasan por la calles Marina, paseo Verdum, Urgell, Lluís Companys y Taulat, entre las más afectadas.

11:45h | Columnas universitarias contra la sentencia

11:40h | Cortes en cinco carreteras catalanas y una marcha lenta en Gerona tras la sentencia.

Manifestantes en protesta por la sentencia del 1-O han cortado cinco carreteras en distintos puntos de Cataluña y se produce una marcha lenta de vehículos en la N-260 entre Navata y Figueres (Girona), ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

⚫ Tallada l'N-240 a Valls per una manifestació en ambdós sentits de la marxa

Se trata de la carretera C-66 en la Bisbal de l'Empordà (Girona), la N-II a Mataró (Barcelona), la C-31 y la GI-634 en Verges (Girona) y la C-17 en Vic (Barcelona), así como en la Ronda de Dalt barcelonesa.

En Barcelona se han producido cortes en arterias principales como la avenida Diagonal, Via Laietana, La Rambla, paseo Lluís Companys y avenida Paralelo.

11:36h | La Associación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) han pedido este lunes suspender la actividad institucional de los ayuntamientos durante 72 horas como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del 1-O. El presidente de la ACM, Lluís Soler, y el de la AMI, Josep Maria Cervera, han anunciado en rueda de prensa las acciones que se llevarán a cabo desde el ámbito municipal como muestra de rechazo a la sentencia.

11:33h | Los Mossos d'Esquadra han blindado la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y las calles adyacentes con barreras, ante las protestas convocadas tras la sentencia del 1-O.

Se ha cortado el sentido montaña de la avenida Lluís Companys y toda la zona que rodea el alto tribunal catalán, que están custodiados por numerosos furgones de la Brigada Móvil (Brimo).

Los CDR han convocado la mañana de este lunes, tras conocerse la sentencia a los líderes soberanistas, a las puertas del TSJC, donde en anteriores protestas varias personas se encadenaron.

11:28h | El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha llamado este lunes a la "desobediencia masiva" tras conocer las condenas dictadas por el Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'.

En un comunicado distribuido por las redes sociales, el SEPC afirma que con esta sentencia, "más allá de a unos representantes políticos y entidades, se juzga a todo un pueblo que se ha movilizado durante años por el derecho a la autodeterminación".

El juicio, según el sindicato, es una "regresión de los derechos" que "evidencia la imposibilidad de autodeterminarse en los estados capitalistas".

Ante este juicio, "no entendemos otra resolución que no sea la amnistía de los presos", porque "la preparación y la defensa de un referéndum nunca puede ser ilegal".

✊�� #AulesFeministes | ♀️ Davant de les múltiples expressions del patriarcat als centres educatius des del @SEPC_nacional engeguem aquesta campanya per fer fora aquest constructe, de les aules i d'arreu!

"Apostamos por hacer de los estudiantes, una vez más, la punta de lanza del independentismo popular. Organizados en centros educativos y en las asambleas populares en todo el territorio, nada nos parará y, para acabar una semana que debe marcar sólo el inicio de las movilizaciones, volvemos a la huelga", añade el comunicado.

���� Entre totes teixim xarxes de sororitat i autodefensa feminista, alumnes i professores dels centres educatius dels Països Catalans.



�� Les estudiants fem fora el patriarcat de les aules perquè ja n’estem fartes! pic.twitter.com/SYITHmMCNa — SEPC (@SEPC_nacional) October 3, 2019

Por ello, el SEPC ha llamado a la huelga a los estudiantes de instituto el jueves 17 de octubre "para que la manifestación convocada por la mañana a las 12.00 en Plaza Universidad sea todo un éxito y para asegurar que las aulas de los centros educativos queden vacías".

También ha llamado al conjunto de estudiantes a la huelga el viernes 18 de octubre porque "vivimos en un momento de excepcionalidad política y social".

11:23h | Los independentistas protestan delante de la Sagrada Familia

⬛️⬜️�� Contra la sentència, independència!

Una de les manifestacions espontànies passa pel davant de la Sagrada Família.

— Assemblea Nacional �� (@assemblea) October 14, 2019

11:20h | En estos momentos están cortadas por manifestación la C66 en la Bisbal de l'Empordà; la NII en Mataró; la C31 en Verges y la C17 en Vic. También hay una marcha lenta de vehículos en la N260 entre Navata y Figueres.

11:16h | Así calientan la calle los independentistas en este momento

11:08h | La Guardia Urbana de Barcelona informa de que durante la jornada de hoy se está llevando a cabo un dispositivo conjunto de los medios aéreos de los diferentes cuerpos policiales.

Durant la jornada d'avui s'està duent a terme un dispositiu conjunt dels mitjans aeris dels diferents cossos policials.

Segueix informat amb:

��@barcelona_GUB

��@TMBinfo

��@transit

— Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) October 14, 2019

11:04h | La Mesa del Tercer Sector Social, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya, la Federación de ONG Lafede.cat y sindicatos como CCOO y Unió de Pagesos, entre otras entidades, han convocado una concentración para las 13:30 horas de este lunes en la plaza de Sant Jaume para expresar su rechazo a la sentencia del "procés".

Bajo el lema de "Por los derechos y libertades", las entidades catalanas han llamado a manifestarse en esta plaza en una jornada con numerosas protestas en calles y plazas de Cataluña.

Los convocantes de esta manifestación han explicado que quieren mostrar "una fotografía transversal de sindicatos y entidades de la sociedad civil de Cataluña de rechazo a la sentencia"

10: 56h | Recordemos que los Mossos d’Esquadra han restringido el acceso a la estación de Sants de Barcelona. Desde Mossos han indicado que hay “algunos accesos cerrados” y hay fuerte presencia policial en la puerta principal.

10:45h | Los Comités de Defensa de la República (CDR) han hecho un llamamiento a concentrarse ahora mismo a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona.

"Ante una sentencia que condena el ejercicio de los derechos fundamentales, respondemos como pueblo! Parar, protesta, baja a la calle. En nuestra sede nacional, nos hacemos sentir! Atento a las convocatorias. Contra la sentencia, independencia! #ObjectiuIndependència", ha escrito en su cuenta de Twitter la ANC.

⬛️⬜️�� Davant d’una sentència que condemna l’exercici dels drets fonamentals, responem com a poble! Atura’t, protesta, baixa al carrer. A la nostra seu nacional, ens fem sentir!

�� Atent a les convocatòries.

— Assemblea Nacional �� (@assemblea) October 14, 2019

10:41h | El Ayuntamiento de Girona ha suspendido las actividades institucionales programadas y ha convocado un pleno extraordinario de rechazo a las condenas a los presos independentistas que se celebrará en un plazo máximo de 48 horas, según informa el consistorio.

Además, la alcaldesa, Marta Madrenas (JxCAT), comparecerá este mediodía en la Plaza del Vi, frente a las puertas del consistorio, para leer un manifiesto de respuesta a la sentencia del "procés".

El texto de Madrenas está firmado por su formación y por Guanyem y ERC.

10:35h | Òmnium Cultural ha hecho un llamamiento en protesta por la sentencia que ha condenado a su presidente, Jordi Cuixart, a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. Un buen número de personas han respondido y se reúnen frente a la sede de la entidad soberanista en Barcelona.

⚠️[ÚLTIMA HORA] La sentència als líders socials i polítics és pública. L'Estat els condemna a 100 anys de presó per haver fet possible que exercissim el dret a votar. En breu t'informarem de què fer i on seran les mobilitzacions pacífiques!#EnsCondemnenATots #HoTornaremAFer

10:20h | Los estudiantes de la Zona Universitaria de Barcelona han cortado la Diagonal en su marcha hacia la plaza de Cataluña, donde están llamados a las 12.00 horas. También hay cortes en Gran Via, Via Laietana y la Via Augusta. La protesta ya afecta también a la Ronda de Dalt en ambos sentidos.