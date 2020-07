La pifia de un diputado del PSC tras intentar atacar a Rajoy, que las redes no pasan por alto: “Se te ha caído

Desde la pasada semana todos los miembros del Gobierno de PSOE y Podemos están embarcados en una defensa acérrima del “gran” acuerdo alcanzando en Europa por Pedro Sánchez, según el cual España recibirá más de 140.000 millones de euros de un plan de ayuda a la reconstrucción tras la pandemia del coronavirus.

Un plan de ayuda que muchos han calificado como un rescate en toda regla, dado las condiciones en las que llegará esa astronómica cantidad a nuestro país. De hecho, sin ir más lejos, cualquier país podrá vetar la llegada de dinero europeo de ese fondo a las arcas españoles si se demuestras que el Ejecutivo de Sánchez no está cumpliendo con las reformas y medidas necesarias para fortalecer nuestra economía y garantizar que el dinero se pueda devolver.

Y es que no hay que olvidar que, si bien la mitad de esos 140.000 millones de euros serán a fondo perdido, la otra mitad sí habrá que devolverla a Europa, con lo cual no es oro todo lo que reluce, ni mucho menos, lo mismo que no es un éxito la negociación de Sánchez, como han pretendido vender desde Moncloa, en tanto en cuanto nuestro país no ha sido capaz de conseguir dejar fuera de esta acuerdo las principales exigencias de los denominados países ‘frugales’, encabezados por Holanda.

Y en estas, el diputado del PSC en el Congreso, José Zaragoza, publicaba esta mañana un tuit, con el que intentaba defender el acuerdo que Sánchez de ha traído de Bruselas después de 4 días de intenta negociación entre los 27 jefes de gobierno y estado de los países miembros. “En 2008 Rajoy pidió a Europa el rescate de los bancos y pagó con recortes. Esta vez Pedro Sánchez ha conseguido 72.000 M€ a fondo perdido para políticas de recuperación económica y transición productiva verde y digital que no deje a nadie atrás”.

Un tuit que ha provocado que las redes estallen contra él por varias circunstancias. La primera y más llamativa, donde ha cometido una enorme pifia Zaragoza, es que en 2008, quien gobernaba no era Rajoy, sino el socialista José Luís Rodríguez Zapatero. Cuando el diputado catalán se ha dado cuenta de su error, ya era demasiado tarde pues las redes lo habían "capturado" y se había convertido en viral.

Se le ha caído esto... pic.twitter.com/taQqgOup6X — ORLANDO SAAVEDRA (@ORLANDO_SD) July 27, 2020

Las palabras de Zapatero anunciado recortes antes de la llegada de Rajoy

Por otro lado, algún que otro tuitero le ha recordado el diputado del PSC algunos de los recortes que llevó a cabo éste durante su mandato entre 2004 y 2011.

De hecho, en el citado vídeo que le recuerdan a Zaragoza se ve como Zapatero anuncia, entre otros medidas a adoptar por su Gobierno las de “reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones”, “eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011” y “una reducción, entre 2010 y 2011 de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo”.

¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/AEB0KyC442 — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 27, 2020

