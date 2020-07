La frase de Sánchez a Rajoy que se vuelve en su contra: “’Rescue” en inglés significa rescate”.

Gabinete de Presidencia del Gobierno ya está jugando sus cartas desde que en la madrugada de este martes se conociese que, tras cuadro días de intensas negociaciones en Bruselas, los líderes de los 27 países miembros habían alcanzado un acuerdo de cuánto y cómo repartir el fondo económico de ayuda a la recuperación pasa superar la crisis del coronavirus.

Muy comentado está siendo al vídeo distribuido por Moncloa, junto a la llegada de la sede de la presidencia y dondePedro Sánchez era recibido entre vítores y aplausos, pasillo de campeón incluido.

Todo parece estupendo para el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. España recibirá en total 140 millones de euros, sólo 5.000 millones menos de la propuesta inicial. De ellos, 72.700 millones se darán en ayudas directas, mientras que el resto serán créditos que deberá devolver en los próximos años.

Que celebran, que llegó vivo? Si lo peor viene ahora!��������.Sabiendo toda Europa que en Moncloa hay un #Quinqui poco de fiar! Yo también soy Rutte. No quiero que mis impuestos sean para coca y putas! @#EsteGobiernoApesta@PSOE@sanchezcastejonhttps://t.co/cQgFBgnAZC vía @COPE — Resistiendo (@Resistiendo11) July 21, 2020

Y luego está la letra pequeña. Por ejemplo, una de las cuestiones a las que el Gobierno de Sánchez se oponía y que finalmente está en el acuerdo, como es lo que se conoce como “freno de emergencia” o, lo que es lo mismo, la capacidad de un país miembro de paralizar las ayudas a otro si considera que no ha hecho las reformas y los ajustes exigidos.

De esta forma, el control ya no es solamente de las instituciones comunitarias sino también del resto de países. Esta era una de las exigencias de Holanda y el resto de países ‘frugales’, que al final han conseguido sacar adelante. Es decir, que o Sánchez y su Gobierno llevan a cabo las reformas y ajustes necesarios, o el dinero de este fondo económico no llegará a nuestro país.

La frase de Sánchez a Rajoy que se vuelve en su contra

Y ante este panorama, muchos son los que piensan realmente que lo que nuestro país va a recibir es un ‘rescate’ en toda regla, como los que recibieron en su momento otros países para poder salir adelante, como fue el caso de Grecia hace casi una década. Sin embargo, muy poco son los que se atreven a utilizar esa palabra en nuestro país, cosa que no ocurre fuera de nuestras fronteras donde, por ejemplo, el digital ‘The Local’, publica una noticia que titula directamente: “'Historic day': How the EU agreed its €750 billion rescue plan to save shattered economies” o lo que traducido resulta “'Día histórico': cómo la UE acordó su plan de rescate de 750 mil millones de euros para salvar economías destrozadas”.

Una noticia que no ha pasado desapercibida en redes, donde, para más inri, han rescatado una intervención en el Congreso de los Diputados de Sánchez, cuando éste era líder de la oposición, y donde le lee al por aquel entonces presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, el titular de una noticia del diario británico ‘Financial Times’: “Rajoy presume del rescate como si fuese una victoria”, y para cómo Sánchez le indica “rescue” en inglés significa “rescate”. Lo mismo que en el titular de la noticia publica por ‘The Local’.

“Rescue” en inglés, señor Sánchez, es rescate. pic.twitter.com/Y7HgSeOBiF — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) July 21, 2020

También te puede interesar: