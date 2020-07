Rosa Díez desmonta el papel de Sánchez en la cumbre europea: “No le habla ni el camarero”

En la mañana de ayer viernes comenzó en Bruselas una importantísima cumbre europea entre los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 estados miembros con la intención de aprobar el fondo de reconstrucción y el presupuesto plurianual de la Unión Europea para los próximos años. Entre éstos, se encuentra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

A las 21:00 h. se retomó la reunión de los 27 después que tres horas antes fuese suspendida por el presidente del Consejo europeo, Charles Miguel, para dar espacio a contactos bilaterales y en grupo entre diferentes países a fin de poder tender puentes ante lo enrocado de la situación.

Se da la circunstancia de que Sánchez no ha participado en ninguna de estas reuniones, a pesar de que es España uno de los países a los que los denominados ‘frugales’: Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria, no están dispuesto a transferirle cantidad alguna si no es con la certeza de que lo va a devolver y, además, va a acometer una serie de reformas necesarias.

Tras conocer que el presidente español no ha participado en ninguna de estas reuniones durante el descanso dado para ello en la cumbre europea, la ex diputada nacional y colaboradora de ‘Herrera en Cope’, Rosa Díez, no ha dudado en aseverar que “a este le quitas el séquito de apesebrados que le rodean en España y no le habla ni el camarero. Qué vergüenza”.

Se reanuda la cumbre suspendida tres horas para realizar contactos bilaterales. Pedro Sánchez no ha participado en ninguno de ellos. A este le quitas el séquito de apesebrados que le rodean en España y no le habla ni el camarero. Qué vergüenza. https://t.co/44Rjhijb3bpic.twitter.com/Xo09Gn7GFb — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 17, 2020

Cabe recordar que, según la propuesta inicial de la Comisión y el Consejo Europeo, España recibiría 144.000 millones de euros, que tendría que empezar a devolver en 2028 según la propuesta de la Comisión. Nuestro país sería, sólo por detrás de Italia, el que más dinero recibiría, según esta propuesta, de los 750.000 millones de euros previstos inicialmente.

Tras reanudarse de nuevo la cumbre, esta fue suspendida de nuevo en torno a las 23 horas, quedando todos emplazados a la jornada de hoy sábado para intentar llegar a un acuerdo, aunque las posturas, como muchos de jefes de gobierno europeos han reconocido están muy alejadas de momento.

También te puede interesar: