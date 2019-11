Pérez-Reverte estalla contra la sentencia del crimen de los tirantes y desvela qué ocurrió en su propia casa

La sentencia contra Rodrigo Lanza por el asesinato de Víctor Laínez, también conocido como el caso de los tirantes, ha dado mucho de qué hablar, tanto que hasta Arturo Pérez-Reverte ha dejado su opinión. El fallecido, Laínez, llevaba unos tirantes con la bandera de España, lo que generó cierta indignación y se llegó a pedir que se juzgase como un delito de odio. Finalmente, la sentencia ha condenado Lanza a cinco años por homicidio imprudente, lo que, en palabras del abogado de la familia, es una "colección de desatinos" contra los que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El afamado escritor y académico de la lengua ha querido compartir su parecer en redes sociales, donde es un usuario muy activo. Su reflexión ha generado tal cantidad de respuestas y comentarios que el término 'Don Arturo' se ha convertido en tendencia en nuestro país.

Lo que ha sorprendido ha muchos tuiteros ha sido el comienzo del mensaje, pues Reverte ha revelado un suceso del que fue víctima y que, hasta ahora, no había sido conocido por el público general. "Hace pocos días, dos encapuchados quisieron entrar en mi casa a robar", comentaba el escritor. "Si les llego a dar un escopetazo de postas, me habría comido más cárcel que Rodrigo Lanza", elucubraba, para concluir con la siguiente reflexión: "Ruego a los próximos asaltantes que lleven tirantes con bandera española, que atenúa mucho".

La ironía utilizada por el escritor, además de la polémica del caso ha convertido al mensaje en ciertamente popular, lo que ha generado que lleva más de 6 mil compartidos y 14 mil me gusta. Entre las preguntas que le lanzaban, acabó relatando qué ocurrió con el asalto a su hogar.

"Los perros alertaron. Cuando llegó la Guardia Civil ya se habían ido los ladrones, tan tranquilos, impunemente", aclaró Pérez-Reverte. Además, otros muchos usuarios han comentado el mensaje.

D. Arturo, es la decisión que ha tomado un jurado popular, que será recurrida en segunda instancia, pudiendo llegar hasta el TS, aún no está agotada la vía judicial Aunque me parece muy leve la pena, y espero que en sucesivas instancias la aumenten, hay que confiar en la justicia

Su sentido del humor, es envidiable, señor mío ( si me permite la apropiación indebida ! �� me sucede como a usted, don Arturo, porque ya me coge vieja, si no abandonaría de inmediato este país, donde nací, me crie y eduque...oh la españa actual, aparta de mi este cáliz!