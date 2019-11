Lucía Etxebarría llama a Ortega Smith "amenaza" para Nadia Otmani por ser “boina verde” y las redes responden

La escritora Lucía Etxebarría ha arremetido este miércoles contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, al que ha calificado de “amenaza” para Nadia Otmani, la víctima de violencia machista en silla de ruedas por el ataque de su cuñado. El encontronazo entre ambos esta semana en el consistorio en el Día contra la Violencia Machista sigue trayendo cola y la novelista asegura que Ortega Smith realizó un tipo de maltrato psicológico.

“Lo que ha hecho Ortega Smith tiene un nombre técnico. Se llama "mutismo hostil" y ¿Sabéis qué? Está tipificado como una técnica de maltrato psicológico”, escribía Etxebarría en su cuenta personal de Twitter. “Cuando se le niega a la víctima su derecho a expresarse, cuando se la ignora sistemáticamente, como si no existiera”, concluye la escritora.

“¿O sea que ponerse al lado de un diputado a gritarle en la oreja minutos blandiendo el dedo junto a su cara no es nada?”, respondía en redes sociales el director de cine documental, Fernando Mirones. “Imagínese la escena al revés. A esa señora la tenían que haber parado y llevársela. No escriba usted sandeces. Ortega Smith es la víctima señora”, concluía el usuario.

La escritora no se mordía la lengua y respondía al cineasta que la amenaza, en todo caso, sería Ortgea Smith: “La escena al revés sería un ex boina verde de 1,90 gritándole a una discapacitada. Ella no es una amenaza física para el, él para ella sí. Esa es la diferencia”. Además, Lucía etxebarría concluía que “al insulto recurre el que sabe que ya no tiene la razón”, en respuesta a la palabra “sandeces”, como ella misma explicaba en el tuit.