La radical 'indepe' que se ha convertido en el cachondeo de las redes con este mensaje en catalán inventado

Una radical independentista se ha convertido en viral este miércoles después de protagonizar un vídeo surrealista en el que manda proclamas en un catalán inventado. Unas imágenes que han compartido tanto cómicos como figuras políticas que no han dudado en subrayar lo rocambolesco del vídeo y su parecido con otro de unas veganas que aseguraban que los gallos “violaban a las gallinas”.

En el vídeo, una mujer lanza proclamas independentistas para justificar las manifestaciones y piquetes en Cataluña: “Viva Cataluña y adem... ada... adelante. Vale. Adelante y mucha fuerza. No desfalla...ezcáis. Seguid adelante. Parando los trenes y parando las carreteras. Si se ofenden los que tienen que trabajar, yo también me ofendo porque han metido a mis políticos en la cárcel. También estoy muy ofendida. Y que haya gente ofendida porque no puede ir un día a trabajar... Que os den por c*lo”.

“Si tenéis que trabajar, idos a España a trabajar, que allí no hay huelga. Aquí hay huelga por unos derechos, de acuerdo. Pues eso es lo que hay. Buenos días independentistas. Un beso muy fuerte”, concluye el vídeo la progonista del vídeo, que lo pronuncia en una mezcla de español y catalán de lo más peculiar.

O lo hace adrede, o lleva días sin tomarse la medicación o es la prima mayor, de las que decían que los Gallos violan a las Gallines... pic.twitter.com/cLxcW2ow8T — RubenGarciaComico (@rubengarcia1983) November 27, 2019

El más duro con el vídeo ha sido el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, que escribía en su perfil social de Twitter: “No os cebéis. Es un vídeo triste. Esta mujer no sabe catalán y se está reinventando. Pugna por ser aceptada en una secta milenarista. Ignora cada código catalán, no solo la lengua. Por eso sobreactúa. Es un rito patético de auto anulación. Y también está pidiendo auxilio. Piedad”.

También ridiculizaba las imágenes el cómico Rubén García, que era quien compartía el vídeo en la red social: “O lo hace adrede, o lleva días sin tomarse la medicación o es la prima mayor, de las que decían que los gallos violan a las gallinas... ”.

Un vídeo que se ha convertido en una burla total en las redes sociales para el resto de usuarios.

Sin duda. Creo que es el producto del miedo subconsciente. Ante el abandono total de los demás, y ante su absoluta falta de esperanza, no le queda más alternativa que esta horrible forma de rendición. — SCACHERTOS (@SCACHERTOS) November 27, 2019

“Si tenéis que trabajar, iros a España a trabajar”

Queda claro. — Conquistador facha ❌ (@nostraeuropa) November 27, 2019

Lo que es triste es la situación por la que está pasando Cataluña y muchos catalanes no quieren. Eso sí que es triste. Esta mujer no me da ninguna pena. — Un Duende En Mi Tejado (@DuendeEn) November 27, 2019

Otra para el circo indepe, menuda República imaginaria que se está quedando con tanto tarado/a. — Charly (@carlosdetabarni) November 27, 2019