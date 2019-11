Antonio Herraiz: "La sentencia que casi nadie entiende y que es una puñalada a la familia de Víctor Laínez"

Audio

Mataron a su hermano y el veredicto de un jurado popular, cuando menos controvertido, ha supuesto una nueva puñalada a toda la familia. Es lo que acaba de contar en Mediodía COPE el hermano de Víctor Laínez, muerto a manos del antisistema Rodrigo Lanza. No entienden la condena por homicidio imprudente y no asesinato, como pedía la Fiscalía y la acusación, y anuncia que va a recurrir a la tribunal superior de Justicia de Aragón. Pero va más allá. Javier Lanza y su familia tienen miedo de cruzarse con el responsable de la muerte de su hermano. En junio podrá quedar libre: “Estoy preocupado, no sé ni que decir la verdad”, reconocía.

La familia de Víctor Laínez no entiende la sentencia y la mayoría que hemos leído sus argumentos, tampoco. Por eso, Carlos Herrera ha querido preguntar al juez encargado de redactarla siguiendo el veredicto del jurado. Su explicación lo que ha hecho es aumentar las dudas y sobre todo confirmar lo que siempre hemos cuestionado, la capacidad de los jurados populares: “Al caer al suelo se quedó inconsciente entonces pues no cabe ensañamiento porque ya no hay conciencia”.

Pues la consecuencia ya lo saben. Lo que fue una muerte por motivos ideológicos, con una conducta asesina se va a resolver con cinco años de cárcel y con el condenado, a mitad de la pena en la calle. Sólo cabe esperar que prosperen los recursos.

Otro de los sonidos del día lo ha dejado el seleccionador de fútbol Luis Enrique. En su regreso al banquillo de España, ha acusado a su relevo temporal, a Robert Moreno, de desleal: “Entiendo que le haga ilusión ser seleccionador nacional, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff”, aseguraba el técnico asturiano.

Es, sin duda, la declaración más directa de Luis Enrique, que acostumbra a no morderse nunca la lengua y esta vez tampoco lo ha hecho con Robert Moreno. Si es como cuenta Luis Enrique, Moreno no respetó lo que dijo en público. Que se apartaría en el momento en el que el que era el titular quisiera volver.

