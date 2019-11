El perrito de hace 18.000 años que ha dejado estupefactos a los investigadores

El descubrimiento del cuerpo de un perrito de hace 18.000 años tiene a los investigadores estupefactos. Según infoma la CNN, el cuerpo del animal, congelado durante todo este tiempo, se encuentra perfectamente conservado. Su nariz, pelo y dientes están prácticamente intactos.

La datación de carbono de los huesos del animal sitúa su muerte hace 18.000 años, pero los investigadores tienen una pregunta que no son capaces de resolver: ¿Estamos ante un cachorro de lobo o ante el primer perro de la historia?

Here is another amazing find from the Belaya Gora site!



Radiocarbon dating says it 18,000 years old.



Question: is it a #wolf cub, or possibly the oldest #dog ever found?



We are hoping to answer this by sequencing it's genome (it has 43% endogenous DNA).



